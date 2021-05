Fahrradunfälle in Hannover: Wer verunglückt wann und wo am häufigsten?

Hannover

Die Polizei Hannover hat erstmals eine detaillierte Statistik zum Radverkehr in der Region veröffentlicht. Ihr Lagebericht betrachtet das Jahr 2020 und gewährt einen Einblick, wann welche Unfälle wo passieren. Daraus lässt sich unter anderem ablesen, wann die Menschen am häufigsten auf das Zweirad wechseln und welche Gruppen besonders gefährdet sind. Denn: Der Radverkehr wächst stetig – und damit auch die Zahl der Unfälle.

Wie viele Unfälle gab es 2020?

2011 gab es noch 2093, im vergangenen Jahr bereits 2616 Unfälle – ein Anstieg um 25 Prozent. Mehrheitlich waren 2020 Männer involviert (59,6 Prozent). Gleichzeitig stieg auch die Zahl der Verletzten auf ein neues Hoch. Laut aktueller Polizei-Unfallstatistik gab es zuletzt 2217 Verunglückte – darunter acht Tote. Fünf Jahre zuvor waren es bloß 1711, davon sieben Getötete. In den Statistiken sind nur die Unfälle erfasst, bei denen die Polizei eingeschaltet wurde. Bei Unfällen ohne Verletzte werden die Ermittler seltener bis gar nicht gerufen.

Wo passieren die meisten Unfälle?

Erwartungsgemäß gab es 2020 regionsweit die meisten Radunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Hannover: 1761 Zusammenstöße. Dahinter folgt mit 500 Unfällen das Gebiet der PI Garbsen, zu dem unter anderem auch Neustadt, Barsinghausen und Springe gehören. Auf Rang drei steht die PI Burgdorf mit 348 Unfällen. In ihr Gebiet fallen beispielsweise auch Langenhagen, Lehrte und Sehnde. 2548 der gesamten Fahrradunfälle ereigneten sich innerorts, bloß 157 außerhalb.

Wann verunfallen Radfahrer?

Mit deutlichem Abstand verunglücken seit Jahren die meisten Radfahrerinnen und Radfahrer zwischen 12 und 18 Uhr (2020: 1271). Am seltensten wurden sie von 0 bis 6 Uhr in Unfälle verwickelt (72). Am gefährlichsten waren 2020 die Montage mit 433 Unfällen. Zuvor lagen seit 2011 am häufigsten die Donnerstage auf Platz eins, zwischenzeitlich nur kurz abgelöst vom Dienstag (2012) und Mittwoch (2014). Am sichersten ist es stets sonntags (2020: 230 Unfälle). Außerdem ist laut Lagebericht kaum noch ein Unterschied zwischen den Jahreszeiten erkennbar. Das dritte Quartal ist seit 2012 das gefährlichste (2020: 929 Unfälle), der riskanteste Wintermonat ist der November (165).

Wie alt sind die beteiligten Radfahrer?

Den Großteil der Unfallbeteiligten machen seit 2011 die erwachsenen Radfahrer mittleren Alters aus. 2020 waren es 1535, dahinter folgen mit Abstand die Senioren (498). Mit 114 wurden am seltensten Jugendliche verletzt, sie liegen sogar noch hinter den Kindern (238). Auffällig ist allerdings laut Polizei, dass die Zahl der schwerverletzten Senioren in den vergangenen Jahren deutlich um mehr als 58 Prozent auf nun 87 gestiegen ist (2011: 55). Sie verursachten mit 282 Fällen auch deutlich mehr Unfälle selbst als noch vor zehn Jahren (105). Die Ermittler vermuten die verstärkte Nutzung von Pedelec-Rädern hinter der Entwicklung.

Wie oft sind Radfahrende selbst schuld?

Zu 59 Prozent. 1549 der 2616 Verunglückten hatten 2020 laut Lagebericht die Unfälle selbst zu verantworten. Auch dieser Wert ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Zum Vergleich: 2011 waren nach Polizeiangaben bloß 732 der 2093 Verunglückten schuld am Unfall – 35 Prozent. An den 2216 Unfällen mit Verletzten, an denen die Radler selbst die Schuld trugen, wurden demnach 49 Prozent der Beteiligten verletzt (1090). Und: Zu fast 62 Prozent hatten mehrheitlich Männer die Unfälle selbst zu verschulden.

Was haben diese Radler falsch gemacht?

Bei den Hauptursachen der selbst verschuldeten Unfälle liegt Alkohol an erster Stelle. 160 Fahrer saßen nicht nüchtern auf ihren Rädern (10,3 Prozent). Auf Platz zwei folgen Geisterradler: 133 Menschen waren auf der falschen Straßenseite unterwegs, als es zum Unfall kam. Um Radfahrer auf dieses Risiko hinzuweisen, führte die Polizei zuletzt Mitte April eine gezielte Kontrollwoche durch. 117 Unfälle gehen zudem auf Fehler beim Einfahren in den übrigen Verkehr zurück (Platz 3).

Wie haben sich Pedelec-Unfälle entwickelt?

Die Polizei erfasst E-Bikes und Pedelecs erst seit 2013 separat in ihren Statistiken. Doch seitdem sind die Unfallzahlen sprunghaft von 44 auf 369 gestiegen (+739 Prozent). Außerdem ist der Unterschied 2020 zwischen verunglückten Erwachsenen (204) und Senioren (140) nicht so groß wie bei Radfahrern. Bei den vier Getöteten handelte es sich um Menschen älter als 65 Jahre. Bei 194 der 369 Pedelec-Unfälle im Jahr 2020 hatten die Fahrer selbst Schuld. Während dabei allerdings bei Radfahrerin Alkohol die Hauptursache darstellt, ist es bei E-Bike-Nutzern der Punkt, der polizeilich irreführend als „Straßenbenutzung Radweg“ bezeichnet wird (2020: 40). Das bedeutet nicht etwa das Fahren auf der Fahrbahn bei vorhandenem Radweg, sondern vor allem das Radeln auf der falschen Straßenseite als sogenannter Geisterradler oder das Benutzen des Fußwegs.

Von Peer Hellerling