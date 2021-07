Hannover

Kaum noch ein Fahrschüler in der Region Hannover schafft seinen Führerschein in der Mindestzeit. Grund dafür sind aber nicht etwa schlechte Leistungen der Fahranfänger, sondern vor allem zu wenig Personal beim TÜV Nord. Seit Jahren sei der Nachwuchs beim Personal vernachlässigt worden, kritisieren Fahrlehrer in der Region Hannover. Das macht Prüftermine jetzt zur Mangelware mit Wartezeiten von rund zwei Monaten.

Die Fahrschulen sind zunehmend genervt, weil auch die Kunden immer wütender werden. Corona hat die Schwierigkeiten noch einmal deutlich verschärft.

„Bei mir warten 15 Leute darauf, endlich ihre praktische Prüfung ablegen zu können“, sagt Fahrlehrer Alf Sievers aus Wunstorf. Gerade jetzt im Sommer bekomme er auch noch Anrufe beispielsweise von aufgebrachten Eltern. „Sie beschweren sich, dass ihr Kind nicht wie versprochen zu den Ferien fertig ist.“ Sievers habe auch Motorradschüler, die schon angemeldete Maschinen haben, „weil sie eigentlich bis zum Saisonstart durch sein sollten.“ Schnellkurse oder spontan Handwerkern zum Anhängerführerschein verhelfen – das sei bei Prüfwartezeiten von sechs bis acht Wochen nicht mehr möglich.

Quelle: Regina Katzer

30 Fahrschüler auf der Warteliste

„Der TÜV wird seiner Verantwortung nicht gerecht“, klagt ein Fahrlehrer aus Hannovers Osten, der anonym bleiben möchte. Laut Felix Voß von der gleichnamigen Fahrschule in Herrenhausen ist bezüglich der Nachwuchsarbeit beim Technischen Überwachungsverein „jahrelang nichts passiert“. Lange hätten die Fahrschulen diese Missstände kompensieren können, spätestens seit Corona aber nicht mehr. Voß rechnet mit einem weiteren Schwung von Neulingen, die alle pandemiebedingt erst jetzt ihre Fahrstunden beenden können – und somit demnächst geballt fertig werden. Schon jetzt stehen bei ihm 30 Fahrschüler auf der Warteliste.

Der Personalmangel räche sich laut niedersächsischem Fahrlehrerverband sogar doppelt, da es mittlerweile neue gesetzliche Bestimmungen gibt. „Eine Autoprüfung dauert jetzt 55 statt 45 Minuten“, sagt Denise Johne, Fahrlehrerin aus Neustadt und Vorsitzende des hiesigen Regionalverbands. Am Tag schaffe ein Prüfer jetzt nur noch neun statt elf Autoprüflinge.

Bei Motorrädern ist die Lage noch dramatischer. Die Prüfzeit verdoppelte sich fast von 45 auf 70 Minuten. Die TÜV-Personaldecke sei dagegen nicht mitgewachsen oder sogar geschrumpft. Während Corona mussten zudem vereinzelt Prüfer in Quarantäne und fielen aus.

Die Zahl der Prüfer in der Region Hannover ist um 30 Prozent aufgestockt worden – trotzdem müssen viele Prüflinge warten. Quelle: Samantha Franson

TÜV: Kein Nachwuchsproblem

TÜV-Nord-Sprecher Rainer Camen bestätigt die Probleme auf Anfrage. Aber: Neben Quarantänefällen komme es immer wieder zu Terminverschiebungen seitens der Prüflinge und Fahrschulen. Ebenso habe sich die Quote nicht bestandener Prüfungen erhöht. Und das wiederum führe „zu einem nicht geplanten Mehrbedarf“ – also weiteren Wartezeiten.

De, Vorwurf, der TÜV habe das Thema Nachwuchs vernachlässigt, widerspricht Camen. Die längeren Prüfzeiten seien bei den Einstellungen der Vorjahre berücksichtigt worden. Corona führte aber „zu einer nicht planbaren Verschärfung“.

Konkrete Zahlen zum vorhandenen Prüfpersonal nannte der TÜV Nord auf Anfrage nicht.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immerhin: Die Zahl der Prüfer in der Region Hannover ist laut Camen um 30 Prozent aufgestockt worden. Außerdem gebe es sonnabends Prüfungen sowie die Bereitschaft zu Mehrarbeit und Urlaubsverzicht. Auch aus anderen Bereichen werde Personal hinzugezogen, darüber hinaus wurden zehn neue Prüfer durch interne Weiterbildungen qualifiziert. Camen: „Sechs weitere werden noch in diesem Jahr fortgebildet.“ So hofft der TÜV, „in absehbarer Zeit“ zur Normalität zurückkehren zu können.

„Eine Katastrophe“

„Das ist eine Katastrophe“, sagt trotzdem Denise Johne vom Fahrlehrerverband. Sie selbst muss aktuell rund 20 Fahrschüler vertrösten – und nimmt nur noch spontan neue auf, damit die Flut nicht noch größer wird. Gerade den TÜV-Plan mit Mehrarbeit und Urlaubsverzicht sieht sie kritisch, im Herbst dürfte das neue Probleme schaffen: „Die Überstunden müssen schließlich irgendwann abgebaut werden.“ Das gehe wieder zulasten der Prüfkapazitäten. Und Fahrlehrer Voß sagt: „Einziger Trost ist, dass es allen Schulen so geht.“

Von Peer Hellerling