Hannover

Auf hannoverschen Straßen wird aller Voraussicht nach kein Fahrverbot für Dieselautos verhängt. Die Deutsche Umwelthilfe hat sich mit der Stadt Hannover am Mittwoch bei einem Erörterungstermin vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg darauf geeinigt, einen Vergleich auszuhandeln. „Wir sind zuversichtlich, mit Maßnahmen abseits von Fahrverboten zum Ergebnis zu kommen“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, gegenüber der HAZ. Welche Maßnahmen das sein werden, ließ Resch noch offen. Mitte Juli wolle man sich noch einmal zusammensetzen und über das Vorgehen sprechen. Offiziell ruht das Klageverfahren jetzt.

Klage vor drei Jahren eingereicht

Mit dem angestrebten Vergleich geht ein langes Verfahren zu Ende. Vor drei Jahren reichte die Umwelthilfe Klage beim Verwaltungsgericht Hannover ein. Als Grund gab der Verein an, dass Hannover die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid nicht einhalte. Das gesundheitsschädliche Gas wird vor allem von Dieselfahrzeugen ausgestoßen. Mit der Klage wollte die Umwelthilfe unter anderem Fahrverbote für Dieselautos durchsetzen. Ein Jahr später verwies das Gericht die Klage an das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg.

Grenzwert nur noch in der Friedrich-Ebert-Straße überstiegen

Inzwischen hält Hannover die Grenzwerte für Stickstoffdioxid weitgehend ein. Lediglich die Messwerte in der viel befahrenen Friedrich-Ebert-Straße in Ricklingen liegen noch knapp über der Schwelle von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) hatte im Gespräch mit der HAZ durchblicken lassen, dass man sich konkrete Maßnahmen für diese Straße überlegen müsse, etwa eine Drosselung auf Tempo 30. Von Fahrverboten hält die Erste Stadträtin jedoch nichts. Dadurch verlagere sich der Verkehr nur auf andere Straßen, meinte sie im HAZ-Interview.

Umwelthilfe will Verkehrswende und lobt Onay

Der Deutschen Umwelthilfe geht es jetzt mehr um eine Verkehrswende als darum, Fahrverbote durchzusetzen. „Wir wollen weniger Autos in der Stadt haben, mehr Radverkehr und mehr öffentlichen Nahverkehr“, sagt Geschäftsführer Resch. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid müssten aber an den kritischen Stellen eingehalten werden. Insgesamt sei man optimistisch, dass Hannover das hinbekomme. „Der neue Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat eine klare Haltung zur Verkehrswende“, sagt Resch.

Von Andreas Schinkel