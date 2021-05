Hannover

Ein einfaches Foto von einer Demonstration aus Potsdam hat für reichlich Diskussionen zum Thema Fake News gesorgt. Nicht etwa, weil sich drei Schüler mit Plakaten und Sprüchen wie „Schulstreik für das Klima“ bei einer Fridays-For-Future-Aktion vor zwei Jahren für den Klimaschutz einsetzten. Sondern weil im Netz die Sprüche auf den Pappschildern ersetzt worden waren. „Strom und Benzin sind nicht teuer genug. Rettet die Eisbeeren“, war nun auf den Schildern samt Rechtschreibfehlern zu lesen. „Menschen haben das ursprüngliche Bild gefälscht. Es wurde tausendfach geteilt. Und Tausende Menschen haben diesen Quatsch geglaubt“, berichtete der stellvertretende HAZ-Chefredakteur Felix Harbart nun im Gespräch mit Schülern des Georg-Büchner-Gymnasiums in Seelze. Die Montage wurde selbst von Politikern wie etwa vom Kreisverband der AfD Stade geteilt. Die Manipulation des Fotos zeige, wie leicht es ist, Fake News zu produzieren und zum Beispiel die engagierten Schüler vorzuführen. „Das könntet ihr sein“, sagte Harbart.

Zur Galerie So lief der Dialog von Journalisten und Journalistinnen in Niedersächsischen Schulen.

Das Beispiel sorgte auch am Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg und im Wahlpflichtkurs Kunst und Kultur des 10. Jahrgangs in der Aurelia-Wald-Gesamtschule in Uetze für Diskussionen zum Thema journalistische Sorgfaltspflicht und Medienkompetenz. Die Schüler debattierten auch über Falschinformationen in der Corona-Krise. Immer wieder tauchten etwa schon zu Beginn der Pandemie Youtube-Videos auf, die die Gefahr des Virus’ relativierten. „Wir haben bei der Berichterstattung immer wieder darüber nachgedacht, wie wir berichten und informieren ohne Ängste zu erzeugen“, sagte Harbart. Die Redaktion begleite die Pandemie und die Maßnahmen zur Bekämpfung kritisch und ausgewogen. „Es gibt keine Medien-Diktatur.“

Pressefreiheit wird bei Demonstrationen eingeschränkt

Der Austausch mit der Schülerschaft passte sich in die Schülermedientage anlässlich des Tags der Pressefreiheit ein. Journalisten und Journalistinnen aus ganz Niedersachsen besuchten dabei digitale Klassenräume und vermittelten Medienbildung unter dem Motto „Journalismus macht Schule“. Fast ein Dutzend HAZ-Redakteure beteiligte sich im Rahmen unseres Medien-an-der-Schule-Projektes (MADS). Auch bekannte TV-Moderatoren und Moderatorinnen wie Caren Miosga, Ingo Zamperoni, Marietta Slomka, Claus Kleber und Giovanni di Lorenzo sowie die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim nahmen am Projekt für 8. bis 13. Klassen teil. Die Initiative „Journalismus macht Schule“ will helfen, Erfahrungen und Unterrichtsmaterialien zu bündeln und Unterrichtsbesuche von Redakteuren und Redakteurinnen zu vermitteln.

In den Gesprächen ging es aber nicht nur um journalistische Einordnung. So wollten die Schüler wissen, wie der Arbeitsalltag abläuft, welche Voraussetzungen es braucht, um Journalist oder Journalistin zu werden. An der Oberschule Gehrden diskutierten die Neuntklässlerinnen und -klässler des Politikkurses von Elke Sperling mit HAZ-Redakteur Conrad von Meding darüber, wie Nachrichten in die Medien kommen – und woher die jungen Leute ihre Informationen beziehen. Nämlich meist vom Nachrichtenstrom, den Google ihnen auf das Handy spielt. In der Klasse 8 f an der Humboldtschule Hannover ging es auch um ethisch-moralische Grundsätze und um die Frage, wer bestimmt, worüber berichtet wird und wie Nachrichten entstehen. „Ein ganz wichtiger Grundsatz ist, dass man alle Seiten anhören muss, bevor man einen Artikel veröffentlicht“, sagte etwa HAZ-Redakteurin Jutta Rinas.

MADS: Die HAZ kommt in die Schule Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihren Schülern mehr zum Thema Medien machen wollen, können bei MADS, dem medienpädagogischen Projekt der HAZ mitmachen. Bei MADS (“Medien an der Schule“) geht es um die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler vom siebten bis zwölften Jahrgang. Schulklassen können über sechs Monate die HAZ im Unterricht lesen. Dazu bekommen sie auf die Jahrgangsstufen abgestimmtes Unterrichtsmaterial zur Medienkunde. MADS unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer mit regelmäßigen Anregungen, Arbeitsbögen und konkreten Tipps, wie sie tagesaktuelle Nachrichten und Debatten behandeln können. Auf unserem Jugendportal bloggen außerdem junge Menschen – über die Dinge, die für Jugendliche wichtig sind. Klassen, die am MADS-Projekt teilnehmen, erhalten das E-Paper der HAZ samt Zugang zu allen Inhalten auf HAZ.de. Reale und aktuelle Inhalte können so leicht in den Schulalltag integriert werden. Die Teilnahme am Projekt ist für Schulklassen natürlich kostenlos. Sie möchten mit Ihrer Schulklasse mitmachen? Melden Sie sich auf mads.de/anmeldung an. Das MADS-Projektbüro ist für Fragen montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/50 52 478 erreichbar.

An der Ricarda-Huch-Schule (List) gab es etwas Besonderes: Dort ist in der Mittelstufe sogar ein Wahlpflichtkurs „Journalismus“ in Angebot. „Die Achtklässler hatten fast schon professionelle und knifflige Fragen“, sagt HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt, den die Schülerinnen und Schüler in ihre Runde eingeladen hatten. Hier wie auch an der KGS Garbsen, dem Geschwister-Scholl-Gymnasium Garbsen und am Georg-Büchner-Gymnasium ging es auch immer wieder um die Pressefreiheit. Harbart etwa ging in seinem Gespräch in Seelze auf schwierige Arbeitsbedingungen in Ländern wie zum Beispiel China ein. „Aber auch unsere Kollegen und Kolleginnen werden bei der Berichterstattung bei Demonstrationen zum Beispiel bedrängt. Es ist vorgekommen, dass Kameras aus der Hand geschlagen wurden. Solche Vorkommnisse schränken die Pressefreiheit natürlich ein.“

Kulturredakteur Stefan Arndt berichtet in seinem Gespräch mit Schülern des Theodor-Heuss-Gymnasium in Wolfenbüttel darüber, dass Deutschland in einem Ranking der Organisation Reporter ohne Grenzen im Bereich Pressefreiheit weltweit auf Platz 13 abgerutscht sei. Dabei stehe im Grundgesetz, dass Journalisten durch die Pressefreiheit geschützt sind. „Es ist die Pflicht der Journalisten, zu sagen, was in der Welt passiert“, sagte Arndt.

Die Schülerinnen und Schüler waren stets engagiert bei der Sache – nicht jede Stunde mit den Gästen endete pünktlich und manche Diskussionen wurden sogar in der Pause fortgesetzt. Und einige Lehrkräfte haben sich auch schon nach einer Fortsetzung erkundigt. „Das machen wir gern“, war die klare Reaktion von Chefredakteur Brandt.

Von Jan Sedelies