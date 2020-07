Hannover

Überraschende Wende im Fall des Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Britin Madeleine McCann: Christian B. hat am Donnerstag über seinen Rechtsanwalt Friedrich Fülscher erneut einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt. Der 43-jährige Verdächtige, der derzeit in Kiel wegen eines Drogendelikts einsitzt, hatte einen ähnlichen Antrag vor wenigen Tagen erst zurückgezogen. Den neuerlichen Antrag stellte B. einen Tag nach der Durchsuchung eines Gartengrundstücks in der Region Hannover im Zusammenhang mit dem Fall Maddie. Der Schritt erhöht den Druck auf die Maddie-Ermittler.

Entscheidender Beweis für U-Haft im Fall Maddie fehlt

Denn: Kommt B. mit seinem Antrag durch, müsste er sofort aus dem Gefängnis entlassen werden. Regulär käme er am 7. Januar frei. Zwei Drittel seiner Strafe hat er bereits verbüßt. B. wäre ein freier Mann – allerdings muss er mit einer weiteren Strafe rechnen: Das Landgericht Braunschweig hat B. im Dezember 2019 wegen Vergewaltigung einer 72-Jährigen in Portugal zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Nach HAZ-Informationen gibt es für einen Untersuchungshaftbefehl im Fall Madeleine McCann, die B. vor 13 Jahren in Portugal verschleppt haben soll, bislang noch keinen dringenden Tatverdacht gegen den 43-Jährigen. Nach der zweitägigen Durchsuchung des Gartengrundstücks in der Region Hannover hüllen sich die Ermittler zu den Ergebnissen in Schweigen.

Ermittler müssten die Karten auf den Tisch legen

Der Antrag auf Haftentlassung könnte sie nun dazu zwingen, die Karten auf den Tisch zu legen: Sollte die Polizei bei der Durchsuchung einen entscheidenden Beweis gegen Christian B. entdeckt haben, könnten die Ermittler sofort einen Untersuchungshaftbefehl beantragen. Würde dem Antrag zugestimmt, käme B. erneut ins Gefängnis. Dann müsste die Staatsanwaltschaft allerdings alle Beweise offen legen und der Gegenseite die Einsicht in die Ermittlungsakten gewähren – ein Schritt, den die zuständigen Ermittler bislang vermieden haben. B.s Anwalt Fülscher bezeichnete die Durchsuchungsaktion der HAZ gegenüber als „pure Verzweiflungstat“ der Staatsanwaltschaft: „Scheinbar fällt es den Ermittlern schwer, sich einzugestehen, auf das falsche Pferd gesetzt zu haben.“

Den Strafverfolgern dürfte also daran gelegen sein, dass Christian B. seine volle Gefängnisstrafe in Kiel verbüßt. Denn das gäbe ihnen bis Anfang Januar Zeit, weitere Beweise gegen den 43-Jährigen im Fall Madeleine McCann zu suchen.

