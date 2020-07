Fall Maddie: Die Spuren von Christian B. in Hannover

Hannover/Seelze

Nur der umgepflügte Boden erinnert noch an die zweitägigen Grabungen in dem Garten in Seelze-Letter, in dem Polizei und Staatsanwaltschaft nach Spuren im Fall der verschwundenen Madeleine McCann, genannt Maddie, gesucht haben. Zwei Tage lang blickte die ganze Welt auf den kleinen Seelzer Ortsteil, doch während dort nun allmählich wieder Ruhe einkehrt, laufen die Rekonstruktionen bei den Ermittlern weiter. Im Visier ist Christian B., der derzeit in Kiel eine Haftstrafe wegen Drogenhandels verbüßt und der auch in Hannover Spuren hinterlassen hat.

Beschreibung passt auf Christian B.

B. soll 2007 die damals dreijährige Britin Maddie McCann entführt haben. Sie verschwand am 7. Mai des Jahres aus einer Ferienanlage in Praia da Luz – zur tatrelevanten Zeit wurde dort laut Polizei auch ein Telefonat über B.s Handy geführt. Vor rund zehn Jahren soll der heute 43-Jährige in Linden in einer Hobbywerkstatt gewerkelt und in Limmer in einem Mehrfamilienhaus gewohnt haben.

Fall Maddie: der umgegrabene Garten nach Abschluss der Suchaktion. Quelle: Peer Hellerling

Womöglich brachte ein Hinweis die Ermittler zu dem Seelzer Garten, der laut Nachbarn aber schon mehrere Jahre brach lag. Ein direkter Parzellennachbar berichtete, auf dem Gelände habe er ab etwa 2007 monatelang einen Mann mit zwei Hunden und VW-Campingbus gesehen.

Scotland Yard in Linden aktiv?

Die Beschreibung könnte auf Christian B. passen, auch wenn der Nachbar ihn auf einem Foto nicht wiedererkennt. Der 43-Jährige hatte aber Bezug zu Hannover. Nach seiner Rückkehr 2007 aus Portugal soll er sich immer wieder in der niedersächsischen Landeshauptstadt aufgehalten haben. B. besaß auch einen großen und einen kleinen Hund, dazu einen Campingbus.

2010 zog der heute 43-Jährige sogar fest nach Hannover, nach HAZ-Informationen in ein Mehrfamilienhaus an der Liepmannstraße ( Limmer). Langjährige Anwohner geben allerdings an, den Namen von Christian B. noch nie gehört zu haben. Auch ein Mann mit zwei Hunden sei ihnen nicht aufgefallen. Womöglich nutzte B. die Anschrift lediglich als Meldeadresse.

In diesem Mehrfamilienhaus soll Christian B. nach HAZ-Informationen ab 2010 gewohnt haben. Vielleicht war es aber auch nur seine offizielle Meldeadresse, keiner der langjährigen Mieter kennt ihn. Quelle: Peer Hellerling

Denn: Der Verdächtige soll in einer nahe gelegenen Hobbywerkstatt am Lindener Hafen gejobbt und an zahlreichen Autos herumgeschraubt haben. Dort soll B. auch in seinem Camper übernachtet haben. Der Inhaber der Werkstatt bestätigt der HAZ sogar, dass er in dem Zusammenhang vor etwa einem Monat Besuch von britischen Polizisten bekam. War es Scotland Yard? Weitere Anfragen lehnt der Mann ab und bestreitet schließlich, jemals etwas von Christian B. gewusst zu haben.

Viel Raum für Spekulationen

Derweil genießen die Anwohner in Letter ihre zurückgewonnene Ruhe. Zwei Tage lang hatten die Ermittler den Garten komplett umgegraben und dabei auch den Keller einer längst abgerissenen Laube untersucht. Eine Aktion, die B.s Anwalt gegenüber der HAZ als „pure Verzweiflungstat“ beschreibt.

Der Inhaber der Hobbywerkstatt in Linden bestätigt anfangs, Besuch von der britischen Polizei bekommen zu haben. Später bestreitet er, B. jemals gesehen zu haben. Quelle: Peer Hellerling

„Das waren wirklich zwei sehr interessante Tage“, sagt ein Kleingärtner aus der gegenüber gelegenen Kolonie „Am Berge“. Nach dem Medienrummel möchte hier kaum einer seinen Namen nennen. Eine Seniorin, die gerade ihre Hecke schneidet, berichtet, sie sei am Mittwoch noch auf der Kanalbrücke genervt umgedreht. „Das musste ich mir nicht antun“, sagt sie. Kontakt zu den Gärtnern auf der anderen Straßenseite hat niemand.

Da sich die Ermittler nach den Grabungen weiter in Schweigen hüllen, ist viel Raum für Spekulationen. „Das ist ein furchbares Verbrechen“, sagt Laubenpieperin Ruth Heiduk. „Hoffentlich hat sich der ganze Einsatz gelohnt.“ Das Ehepaar hatte anfangs gar nicht mitbekommen, was auf der anderen Seite der Bundesstraße 441 los ist. „Wir haben uns nur über die ganzen Autos gewundert“, sagt Heinrich Heiduk. Neben den Polizeifahrzeugen standen überall diverse Fahrzeuge Dutzender Medien aus dem In- und Ausland. „Zum Glück sind die jetzt alle wieder weg“, ruft ein anderer Kleingärtner über seine Hecke. „Die hatten hier alles zugeparkt.“

