Fall Maddie: Verdächtiger Christian B. ist auch in Hannover auffällig geworden

Hannover

Im Mordfall Maddie McCann führen die Ermittlungen gegen den Verdächtigen Christian B. auch nach Hannover. Der heute 43-Jährige, der derzeit in Kiel eine siebenjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer 72-Jährigen verbüßt, verließ im Jahr 2007 Portugal, wo er zuvor gelebt hatte, und kam nach Hannover. Die Gründe dafür sind bislang unklar.

Mehrfach vor dem Amtsgericht Hannover verurteilt

Aus dem Urteil des Landgerichts Braunschweig gegen B., das der HAZ vorliegt, geht hervor, dass er in der niedersächsischen Landeshauptstadt in einem Wohnmobil gelebt und in einer Autowerkstatt gearbeitet hat. Auch in Hannover wurde Christian B., der bereits damals auf eine lange Liste mit Vorstrafen zurückblicken konnte, wieder straffällig. Im November 2010 verurteilte ihn das Amtsgericht Hannover zu einer Geldstrafe wegen Urkundenfälschung. B. musste 60 Tagessätze zu je 10 Euro bezahlen. Im Januar 2013 musste er erneut vor dem hannoverschen Amtsgericht erscheinen. Er wurde wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Geldstrafe von insgesamt 1400 Euro verurteilt. Was B. in den beiden Fällen damals im Einzelnen zur Last gelegt wurde, ist schwer zu ermitteln. Die Akten zu den beiden Verfahren sind, wenn sie überhaupt noch existent sind und nicht, weil die Aufbewahrungsfrist inzwischen geendet ist, vernichtet wurden, im Archiv der Staatsanwaltschaft eingelagert.

Anzeige

Fest steht allerdings, dass Christian B. in Hannover eine Frau kennengelernt hat. Mit ihr gemeinsam fasste er den Entschluss, die Landeshauptstadt zu verlassen und in Braunschweig einen Kiosk mit angrenzender Wohnung zu mieten. Diesen Entschluss setzten die beiden auch in die Tat um und eröffneten im Dezember 2012 ihren Kiosk. Die Beziehung scheiterte. Insgesamt eineinhalb Jahre lang soll B. den Kiosk in Braunschweig betrieben haben. Dann soll er ihn wegen eines Burn-outs aufgegeben und in eine Laube in einer Schrebergartensiedlung in Braunschweig gezogen sein. Erst im Frühjahr 2016 verließ er Deutschland erneut und ging zurück nach Portugal.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Tobias Morchner