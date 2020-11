Hannover

Seit 2009 treffen sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus aller Welt am Tag des Mauerfalls in Berlin. Die Zusammenkunft nennt sich Falling Walls Conference – dabei geht es um Veränderung, um neue Ideen, die Durchbrüche für Gesundheit, Natur, Klima oder Wirtschaft bringen können. Aufgrund der Corona-Pandemie läuft die Konferenz vom 1. bis 10. November virtuell im Netz. Unter rund 600 Wissenschaftlern aus elf Ländern stellen dieses Mal auch vier Forscher der Leibniz-Universität Hannover ihre Projekte vor.

Von Kranken und Autos

Überträgt Computersimulationen auf die Patientendiagnostik: Professor Dominik Schillinger vom Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik der Leibniz-Universität Hannover. Quelle: privat

Professor Dominik Schillinger will Kranken helfen, sein Vorbild dafür sucht er aber in der Industrie. „Autoentwickler müssen nicht mehr Hunderte von Wagen gegen die Wand fahren lassen, um ihre Sicherheit zu testen“, sagt der 40-Jährige. Computersimulationen berechnen technische Abläufe heutzutage so genau, dass sich viele Experimente erübrigen. Schillinger will nun mit Bildern aus dem Computertomografen berechnen, ob sich bei Patienten Osteoporose andeutet. Allerdings sind Automodelle genormt, jeder Mensch ist dagegen anders. „Wir haben eine Methode entwickelt, die aus den Bilddaten schnell ein physiologisch genaues Computermodell bastelt“, sagt Schillinger. Dafür hat der Professor für Numerische Mechanik sich ein Patent gesichert. Die Berechnung zeigt am Ende, wie stark die Knochen sind und ob sie Standardlasten tragen. „Der Clou dabei: Uns reichen Bilddaten, wir brauchen keine Gewebeproben.“

Wie online studieren?

Corona zwingt Studierende zum Onlinestudium. Damit sie tatsächlich dabei bleiben, hält Professorin Katharina Klemt-Albert ihre Vorlesung live. Selbstverständlich ist das nicht: Andere Dozenten stellen einfach kommentierte Powerpoint-Charts ins Netz. „Eine Vorlesung lebt von Interaktion. Deshalb müssen meine Studierenden auch in Echtzeit Fragen beantworten“, berichtet die Professorin für Baumanagement und Digitales Bauen. Ihr Konzept bewährt sich. Klemt-Albert hat die Vorlesung auf 60 Minuten gekürzt, weil die Aufmerksamkeit online schneller nachlässt. Alle 15 Minuten gibt es Fragerunden, und die Studierenden müssen per Klick antworten. „Wenn die meisten richtig liegen, weiß ich, dass ich den Stoff gut vermittele“, erklärt die 49-Jährige. Die Prüfungen seien bereits deutlich besser ausgefallen als früher. In einer Umfrage bewerten die Studenten das Konzept für digitale Lehre positiv. „Sie sagen, dass sie sogar mehr lernen als in einer normalen Vorlesung“, berichtet die Professorin.

Wissen vernetzen

Will Wissen besser auffindbar machen: Professor Sören Auer, Direktor der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Quelle: Andrea Seifert

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind doch weltweit vernetzt, die Forschung des einen baut auf den Erkenntnissen der anderen auf, oder? Wenn man Professor Sören Auer glauben mag, ist das eher eine Idealvorstellung. „Die Flut an Publikationen wächst rasant. Wissenschaftler arbeiten aber mit sehr antiquierten Methoden.“ Ihre Studien veröffentlichen Forscher im Internet als starres PDF-Format. „Wir arbeiten daran, Erkenntnisse in einer Art neuer Datenbank zu speichern, in der sie besser auffindbar sind“, sagt Auer, Direktor der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Diese Datenbank soll ähnlich dem menschlichen Gehirn auf einem Netzwerk mit Knoten und Verknüpfungen basieren. „Forscher könnten sich damit schnell einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu ihrer Fragestellung verschaffen, ohne sich durch Tausende Seiten Papier zu wühlen“, glaubt der Informatiker.

Magnet statt Barcode

Svetlana Torgasin, Mathias Rechel, Lev Savkun und Piriya Taptimthong haben 2020 bereits den Innovationspreis Niedersachsen gewonnen (von links). Quelle: Henning Scheffen

Lev Savkun will mit seinen Mitstreitern Barcodes und QR-Codes Konkurrenz machen. „Bei Verschmutzung und Abnutzung haben diese Techniken Schwächen“, sagt der 33-Jährige. Mit einem Team im Institut für Mikroproduktionstechnik hat er eine auf Magnetismus basierende Technologie entwickelt. Die Magnetic Information Platform (MIP) funktioniert ähnlich wie der Datenstreifen auf einer Bankkarte, ist aber robuster. Der Informationsträger ist gedacht für den Einsatz in der Industrie. Firmen können damit markierte Werkzeugteile in ihrem Einsatz in der Produktion jederzeit identifizieren. Und vielleicht lassen sich eines Tages mit den Markierungen auch Plagiate von Originalprodukten unterscheiden.

Von Bärbel Hilbig