Hannover

Wegen falsch ausgestellter Corona-Tests hat die Region Hannover bislang vier Testzentren in Hannover zwangsweise geschlossen. Das hat Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau (CDU) am Dienstag in der Regionsversammlung in Hannover mitgeteilt. Bereits im Juni war einem Testzentrum in Nähe des Hauptbahnhofs fristlos gekündigt worden, weitere Testzentren sind vor wenigen Tagen am 12. und 14. Juli dicht gemacht worden.

„Die Region Hannover prüft in der aktuellen Phase sehr genau, welche Testzentren seriös arbeiten und welche nicht“, sagte Hermenau. „Um das Infektionsgeschehen weiterhin eindämmen zu können, ist es wichtig, dass wir schwarze Schafe erkennen und entsprechend aus dem Verkehr ziehen“, betont sie. „Wer sich nicht an die Regeln halte, müsse damit leben, dass der Testbetrieb eingestellt werde.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gesundheitsamt prüft genau

Grundlegend prüfe das Gesundheitsamt sehr genau, wenn etwaige Hinweise auf Unregelmäßigkeiten in Testzentren bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingehen, wie zum Beispiel falsch ausgestellte Negativ-Tests. Sollten sich diese Hinweise erhärten, ziehe das Gesundheitsamt umgehend seine Beauftragung an den entsprechenden Anbieter zurück, erläuterte Regionssprecher Christoph Borschel. Weitere Details wie Namen oder Standorte der geschlossenen Testzentren nennt die Region aus Gründen des Datenschutzes nicht.

Von Mathias Klein