Hannover

Ein privater Verein hat Ausländern in Niedersachsen offenbar in großem Stil falsche Zertifikate über Deutschkenntnisse ausgestellt, die für das Erlangen der deutschen Staatsangehörigkeit notwendig sind. Konkret handelt es sich um Bescheinigungen über Deutschkurse auf dem Niveau B1, Sprachkurse also, die den...