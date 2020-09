Falsche Polizisten: Trickbetrüger aus Hannover festgenommen

Hannover

Zwei Männer aus Hannover stehen im Verdacht, gemeinsam mit einer Komplizin aus Celle Senioren in ganz Niedersachsen mit Trickbetrügereien um ihre Ersparnisse gebracht zu haben. Die Täter gaben sich als Polizisten aus und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnungen der Opfer. Ermittlungen der Polizei in Hildesheim führten jetzt zur Festnahme der Verdächtigen.

Bislang zehn Taten bekannt

Die Beamten in Hildesheim waren deshalb mit dem Fall betraut, weil die Serie der Taten nach bisherigen Erkenntnissen im August 2019 dort ihren Anfang genommen hatte. Inzwischen können die Ermittler den drei Verdächtigen zehn Taten in insgesamt sieben verschiedenen Orten nachweisen. Neben Hildesheim waren die Täter auch in Seesen, Salzgitter, Walsrode, Bad Fallingbostel, Soltau und Buchholz (Aller) aktiv.

Männer gaben sich als Polizisten aus

Die Betrüger gingen dabei immer ähnlich vor. Die 34 Jahre alte Frau soll zunächst persönlich Kontakt mit den Opfern aufgenommen und sich unter einem Vorwand Zutritt zu den Wohnungen verschafft haben, um die Räume auszuspähen. Dann meldete sich einer der Komplizen der Frau per Telefon und gab sich als Polizist aus. Der Anrufer tischte den Opfern die immer gleiche Geschichte auf: Die Frau in der Wohnung sei eine Trickdiebin gewesen. Die Polizei müsse jetzt in der Wohnung Spuren sichern. Anschließend tauchte ein angeblicher Polizist bei den Opfern auf und entwendete bei seiner angeblichen Spurensuche Bargeld und Schmuck. Insgesamt sollen die Täter so einen niedrigen sechsstelligen Betrag erbeutet haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim durchsuchte die Polizei am Montag die Wohnungen der 40 und 43 Jahre alten Männer in Hannover. Zeitgleich durchsuchten Beamte auch die Wohnung der 34-Jährigen in Celle. Dabei stellten die Ermittler neben zahlreichen Beweismitteln auch Wertgegenstände wie teure Autos, hochwertige Uhren und Bargeld sicher. Zudem entdeckten die Einsatzkräfte Drogen, zwei Schusswaffen und nach HAZ-Informationen auch einen Schlagring, sodass auf die Verdächtigen auch Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz zukommen werden.

Verdächtige sind wieder frei

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurden die Verdächtigen nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, weil keine Gründe für die Beantragung von Untersuchungshaftbefehlen vorgelegen haben.

Von Tobias Morchner