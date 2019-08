Hannover

Dass betagte Senioren um Geld, Gold und Schmuck gebracht werden, weil sie falschen Polizisten auf den Leim gehen, ist schon lange bekannt und passiert immer wieder. Doch unter den Opfern einer aus der Türkei agierenden Bande, die diesen Montag vor dem Amtsgericht Hannover aussagten, waren auch zwei Frauen, die noch im Berufsleben stehen: eine 45-jährige Kinderkrankenschwester aus dem Zooviertel und eine 60-jährige Diplompädagogin aus Döhren. Daran könne man sehen, so Strafrichter Koray Freudenberg, mit welch rhetorischem Geschick der Drahtzieher und Haupttäter Hadi B. seine Opfer dazu bringe, ihm ihre Wertsachen anzuvertrauen.

Doch Hadi B. lebt in der Türkei und saß nicht auf der Anklagebank am Volgersweg. Verurteilt wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu 19 Monaten Haft auf Bewährung sowie 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit wurde Kafah A. Der 24-Jährige war als „Abholer“ und Geldbote das letzte Glied in der Kette der Betrüger.

Lockvögel mit Bargeld

Die drei weiblichen Opfer – eine weitere betroffene Frau ist eine 80 Jahre alte Rentnerin aus Arnum –, die am Montag vor Gericht aussagten, erzählten alle eine ähnliche Geschichte. Bei ihnen hatte im Oktober 2018 ein Kriminalkommissar Andreas Schwarz angerufen, ein scheinbar älterer Mann mit sympathischer Stimme. Er versetzte die Frauen mit einer Räuberpistole über eine Einbrecherbande, die in der Nachbarschaft ihr Unwesen treibe, in Angst und Schrecken, machte ihnen weis, dass ihr Name auf einer Liste potenzieller Opfer stehe und sie für die Polizei als Lockvögel auftreten sollten, um die Bande überführen zu können. Als Köder sollten Geldbeträge dienen, die die Frauen im Haus hatten oder die sie kurzfristig abheben konnten. Schlussendlich deponierten die Opfer das Bargeld in Briefumschlägen in ihren Briefkästen.

Um die Mär vom Anruf eines Kriminalkommissars glaubwürdig zu gestalten, bediente sich Hadi B. zusätzlicher Tricks. Er simulierte während der Telefonate hektische polizeiliche Aktivitäten, indem er mit einem vermeintlichen Staatsanwalt sprach oder im Hintergrund Funkverkehr der Polizei abspielte. Richter Freudenberg machte gleich im Saal die Probe aufs Exempel und fand im Internetportal Youtube eine entsprechende Tondatei. Darauf war kaum ein vernünftiges Wort zu verstehen, aber die Zuhörer hatten tatsächlich den Eindruck, amtlich klingendem Funkverkehr zu lauschen.

Geschickte Rhetorik

Zudem variierte der falsche Kommissar die Tonlage der Gespräche sehr geschickt. Mal gab er sich fürsorglich und verständnisvoll, mal sprach er in drängendem Ton und verstärkte die Bedrohungslage. „Er hat mich stundenlang beschallt, irgendwann fühlte ich mich wie in einem Tunnel und gehirnamputiert“, beschrieb die 45-Jährige die beklemmende Gesprächssituation.

Banden von falschen Polizisten haben Senioren in den vergangenen Jahren schon um schwindelerregende Beträge erleichtert, haben ihre Opfer dazu gebracht, ihr Eigenheim zu verkaufen, ein Dutzend Goldbarren vors Haus zu legen oder Aktiendepots im Wert von sechsstelligen Beträgen aufzulösen. Im aktuellen Amtsgerichtsprozess ging es nur um vergleichsweise geringe Summen: Die Kinderkrankenschwester deponierte 1000 Euro im Briefkasten, die Rentnerin 950 Euro, und bei der Geldübergabe in Döhren wurde Kafah A. schließlich gefasst. Weil man ihm nur einen Kurierdienst nachweisen konnte, wurde der frühere Auslieferungsfahrer schließlich wegen eines vollendeten Betrugs und zweier Versuche verurteilt. Dabei war der Profit des geständigen Angeklagten sehr mager, nach eigenem Bekunden kassierte er nur 350 Euro.

Drahtzieher B. wuchs in Hannover auf, wurde dann aber straffällig und in die Türkei abgeschoben. Liebend gerne hätten die Opfer den Mann, der sie zur Herausgabe ihres Geldes überredet hatte, auf der Anklagebank gesehen. Doch waren die deutschen und türkischen Ermittlungsbehörden mit dem Versuch gescheitert, den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Hadi B. zu fassen. Gefasst und verurteilt wurden immer nur die Geldboten, und laut Zeugenaussage eines – echten – Polizeibeamten waren das schon einige: „ B. hat sich immer wieder neue Abholer gesucht.“

