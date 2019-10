Hannover

Alte Masche, neuer Fall: Bislang noch unbekannte Trickdiebe haben sich am Dienstagabend am Telefon gegenüber einem 74-jährigen Mann aus Groß-Buchholz als Polizisten ausgegeben und später von dem Senior rund 10.000 Euro sowie eine Münzsammlung erbeutet.

Angesichts stark zunehmender Betrugsfälle mit dieser Masche warnt die Polizei nun noch einmal eindringlich vor Betrügern, die sich als Polizisten oder Vertreter von Ermittlungsbehörden wie der Staatsanwaltschaft ausgeben.

Senior händigt einem Boten Wertsachen aus

Die Ermittlungen zu dem jüngsten Fall laufen unterdessen bereits auf Hochtouren. Die Polizei bittet deshalb um mögliche Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Derzeit wird bereits nach einem etwa 30 Jahre alten Mann gesucht. Dem Komplizen und Boten der Telefonbetrüger hatte der 74-Jährige am Meersmannufer am Mittellandkanal nach dem Anruf sein Geld und seine Münzsammlung ausgehändigt – im irrtümlichen Glauben dieser „Polizist“ würde seine gefährdeten Wertsachen an einem sicheren Standort deponieren.

Masche beginnt mit dubiosem Anruf

Laut Polizei hatte der Senior nach eigenen Angaben zuvor gegen 20 Uhr einen Telefonanruf von den Betrügern erhalten. Demnach hatte sich eine Frau ihm gegenüber als Kriminalbeamtin ausgegeben und von der Festnahme zweier Einbrechern berichtet. Bei den festgenommenen Tätern war nach Angaben der Anruferin eine Liste mit weiteren Einbruchszielen gefunden worden, auf der auch die Adresse des 74-Jährigen in Groß-Buchholz stehen würde. Da zwei Komplizen noch auf der Flucht seien, wären seine Wertsachen deshalb nun zu Hause nicht mehr sicher.

Anrufer überreden Senioren zur Übergabe der Wertsachen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sprach der Senior im Verlauf des Telefonats unter anderem mit falschen Kriminalbeamten sowie einem Mann, der sich als Staatsanwalt ausgab. Die Betrüger überzeugten den Hannoveraner davon, gegen Mitternacht mit seinen Wertsachen zum Meersmannufer am Mittellandkanal zu fahren. Dort übergab er rund 10.000 Euro Bargeld und eine wertvolle Münzsammlung an einen etwa 30-jährigen Boten der falschen Polizisten. Als der 74-Jährige später wieder in seine Wohnung zurückkehrte, wurde ihm klar, dass er auf Betrüger reingefallen war und verständigte die Polizei.

Polizei sucht nach dem Boten vom Mittellandkanal

Die Ermittler suchen nun zunächst vor allem den etwa 30 Jahre alten Boten vom Mittellandkanal. Er ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine osteuropäische Erscheinung, spricht jedoch Hochdeutsch. Bei der Übergabe der Wertsachen trug er kurze, dunkle Haare, eine rote Jacke und eine dunkle Hose. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Ermittler warnen vor Telefonmasche und geben Tipps

Tipps zum Schutz vor falschen Polizeibeamten finden Sie auf der Homepage der Polizei Hannover.

Von Ingo Rodriguez