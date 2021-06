Hannover

Wegen der weiterhin anhaltend hohen Fallzahlen warnt die Polizei Hannover erneut vor Trickbetrügern, die sich als Ermittler ausgeben. Die Kriminellen melden sich per Telefon und gaukeln ihren Opfern vor, im Fokus von Einbrechern oder ähnlichen Dieben zu stehen. Zum Schutz davor sollen die Angerufenen Bargeld und Wertsachen bei den vermeintlich echten Polizisten in Sicherheit bringen.

Seit Monaten schlagen die Trickbetrüger in der Region Hannover zu, immer wieder warnt die Polizei deshalb vor der Masche. Bei den Anrufen handelt es sich laut Behördensprecher Marcus Schmieder „um ein Ausbaldowern der betroffenen Haushalte“. Wenn die Angerufenen auf die Machenschaften der falschen Polizisten hereinfallen, werde umgehend nach Wertsachen gefragt und nach Möglichkeit auch ein Übergabeort vereinbart. In manchen Fällen brechen die Täter laut Schmieder sogar in die Häuser und Wohnungen ein, um an ihre Beute zu kommen.

Nur selten gelingen Festnahmen

Den Geschädigten bleibt oft das Nachsehen, nur in den seltensten Fällen gelingen Festnahmen. Unter anderem im Februar dieses Jahres wurden in Hannover drei Verdächtige gefasst. Das Landgericht Hannover verurteilte zudem im Januar mehrere falsche Polizisten zu Bewährungs- und Geldstrafen. Mit neuen Dienstausweisen versucht die niedersächsische Polizei inzwischen, den Tätern das Vorgehen zumindest an der Haustür zu erschweren.

Zur Galerie Die Polizei Niedersachsen führt nach 34 Jahren einen neuen Dienstausweis ein. Das Dokument verfügt über zahlreiche Sicherheitsmerkmale und soll Fälschungen erschweren. Dadurch hoffen die Ermittler auf einen Rückgang bei Trickbetrügen durch falsche Polizisten.

Polizeisprecher Schmieder mahnt daher erneut zur Vorsicht. Angerufene sollten sich nicht beunruhigen lassen oder gar auf Forderungen eingehen. „Die tatsächliche Polizei stellt am Telefon nie detaillierte Nachfragen zu Vermögen und Wertgegenständen“, sagt er. Betroffene – egal, ob etwas erbeutet wurde oder nicht – sollten zudem den Notruf 110 wählen. Dort gebe es weitere Hilfe, im Zweifel komme auch eine echte Polizeistreife vorbei.

Von Peer Hellerling