Hannover

Alarmierende Zahlen: Die Ermittlungsgruppe Trick der Polizei Hannover hat allein seit Juli schon mehr als 400 Fälle von Trickbetrügern registriert, die sich als Ermittler ausgeben. Dabei waren die Täter bei sieben Opfern auch erfolgreich und erbeuteten so etwa 110.000 Euro. Angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Fallzahlen wiederholt die Polizei ihre Warnung vor Betrügern – besonders am Telefon.

In den meisten Fällen ähnelt sich die Masche: Die Täter rufen an und behaupten, Polizisten oder Staatsanwälte zu sein und erzählten einen abenteuerliche Geschichte: Bei der Festnahme eines vermeintlichen Einbrechers sei eine Liste potenzieller Opfer entdeckt worden – der Name des Angerufenen stehe auch darauf. Deshalb solle dieser lieber sein Geld einem angeblichen Beamten geben, der eigens dafür vorbeikomme. „Die Polizei wird niemals wegen Geldbeträgen fragen“, sagt dazu Behördensprecher Mirco Nowak. Gleichsam solle man sich nicht unter Druck setzen oder Unbekannte in die Wohnung lassen.

Betrüger durchforsten Telefonbücher

Die Trickbetrüger betrieben sogar regelrechte Callcenter im Ausland und suchten im Telefonbuch vornehmlich ältere Menschen „mit deutsch klingenden Namen“, sagt Nowak. Dabei gehen die Täter mitunter methodisch vor: Seit Juli registrierte die Polizei mehr als 400 Taten, bei denen die Betrüger sogar ganze Dörfer, Viertel und Straßenzüge angerufen hatten – so etwa vergangene Woche in Garbsen-Frielingen.

Von Peer Hellerling