Hannover

Situationen wie diese sind immer wieder im Stadtgebiet zu beobachten: Ein Paketzusteller hat sein Fahrzeug während der Auslieferung auf einem Radweg geparkt. Für Radler wird der Transporter zum Hindernis. Denn entweder umfahren sie es im fließenden Verkehr auf der Autofahrbahn. Oder sie steuern auf den Fußweg.

Seit dem 9. November gilt nun der neue Bußgeldkatalog. Darin wurden die Bußgelder für Parkverstöße nicht nur erhöht, sondern auch mit jeweils einem Punkt in Flensburg belegt. Das gilt etwa für das Parken in zweiter Reihe, aber auch pauschal für das Halten auf Geh- und Radwegen. Was etwa den Fahrradclub ADFC freut, könnte für die zahlreichen Fahrerinnen und Fahrer von Paket- und Logistikunternehmen zum Problem werden.

Wo sollen Zusteller in Hannover parken?

„Die neuen Regelungen führen zu Sanktionen, ohne dass Alternativen bestehen“, sagt Uwe Garbe vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN). Die Zusteller seien ständig der Gefahr ausgesetzt, in kurzer Zeit den Entzug der Fahrerlaubnis zu kassieren – wenn sie acht Punkte in Flensburg angesammelt haben – „und damit die Grundlage für die berufliche Existenz verlieren“. Das sei vor allem mit Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft und den akuten Mangel an Fahrerinnen und Fahrern ein Problem. Denn wer viel unterwegs ist, kommt schneller auf Punkte.

GVN, Post/DHL und auch der ADFC sehen die Lösung in der Einrichtung neuer Be- und Entladezonen in der Stadt. Die Zusteller müssten dann weniger im fließenden Verkehr halten. Dafür würden Parkplätze entfallen. Garbe sieht in Hannover den Innenstadtring als problematische Zone, aber auch die Podbielskistraße sei ein „gefährliches Gebiet“. Jens-Uwe Hogardt von der Post sagt: „Die Zustellung wird immer anspruchsvoller, denn die Städte sind voll.“

Im vergangenen Jahr hat jeder Bürger in Niedersachsen durchschnittlich 47 Pakete erhalten. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Bürgerinnen und Bürger bestellen mehr Pakete

Die Auswirkungen von Corona auf den Online- und Pakethandel sowie das anstehende Weihnachtsgeschäft haben zu einer enormen Mehrbelastung für die Zusteller geführt. Nach einer Studie des Bundesverbandes Paket- und Expresslogistik (BIEK) kamen auf jeden Bewohner in Niedersachsen im vergangenen Jahr im Durchschnitt 47 Pakete. Bei der Vorerhebung für das Jahr 2016 waren es noch 36. „Es werden Waren rund um die Uhr bestellt, und anschließend wird sich über den Lieferverkehr beschwert“, sagt Garbe vom GVN. „Dieser benötigt Stellplätze und sichere Arbeitsräume insbesondere in den Innenstädten.“ Nutzungskonflikte seien so vorhersehbar.

Annette Teuber vom ADFC in der Region Hannover begrüßt zwar die Verschärfung des Bußgeldkatalogs, spricht sich aber ebenfalls für die Schaffung neuer Entlademöglichkeiten aus. „Eigentlich müsste es dafür ausgewiesene Plätze in jeder Straße geben“, sagt sie – auch wenn dafür Anwohnerparkplätze verschwinden. Das Problem mit von Zustellern versperrten Radwegen sieht sie vor allem im Bereich Steintor und der Goethestraße.

Stadt Hannover will Ladeflächen ausbauen

Die Stadt Hannover will das Problem in den Griff kriegen. „Im Rahmen von Um- und Ausbaumaßnahmen versucht die Landeshauptstadt, die Belange zu berücksichtigen“, sagt Sprecher Udo Möller. „Ansonsten gelten auch für Zustellerinnen und Zusteller sowie sonstige Lieferdienste die Verkehrsregeln. Dies kann dazu führen, dass nicht unbedingt direkt an der Lieferadresse gehalten werden kann und gegebenenfalls ein Fußweg in Kauf genommen werden muss.“ Dass sich das Parkverhalten nach Einführung des neuen Bußgeldkatalogs verändert hat, sei kurz nach Inkrafttreten noch nicht zu beobachten.

Von Manuel Behrens