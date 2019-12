Es ist ein gutes Fischfangjahr am Maschsee in Hannover: Züchter Marco Neumann und seinem Team sind 1200 Karpfen und jede Menge Beifang ins Netz gegangen. Kunden deckten sich am Dienstag mit dem frischen Fisch ein. Die nächste Gelegenheit ist am Montag vor Silvester.