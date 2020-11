Hannover

Die Polizei ermittelt jetzt auch gegen die Begleiterin des Falschparkers, der Mitte Oktober eine Seniorin in Hannovers Südstadt verprügelt haben soll. Anfangs wurde die 36-Jährige nur als Zeugin geführt, doch inzwischen stellt sich das Bild offenbar anders dar. Auf HAZ-Anfrage teilt die Behörde mit, dass der Frau Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen werden. Auch die Vorwürfe gegen den Mann wurden inzwischen verschärft. Die Seniorin leidet noch heute unter den Folgen des Angriffs.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Der Verdächtige soll der 78-Jährigen mehrfach in den Schritt getreten haben. „Aufgrund der anzunehmenden Wucht ermitteln wir nun wegen gefährlicher Körperverletzung“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Zuvor wurde das Vergehen nur als einfache Körperverletzung eingestuft. Bei dem Verdächtigen handle sich um einen 29-jährigen Mann aus Hannover, nach HAZ-Informationen ist er bereits polizeibekannt. Bislang hielten sich die Ermittler mit einer genaueren Beschreibung jedoch zurück, da er in einem Leihwagen unterwegs war. Es sollte erst geklärt werden, wer den Golf zum Tatzeitpunkt wirklich fuhr.

Nötigung und Körperverletzung

Die Seniorin Gudrun W. hatte den Mann am 15. Oktober gegen 19.40 Uhr an der Geibelstraße/Ecke Alte Döhrener Straße bloß angesprochen, weil der 29-Jährige mitten auf dem Radweg geparkt hatte – er wollte mit seiner Begleiterin in den dortigen Kiosk. Der Verdächtige ging demnach sofort auf die 78-Jährige los und trat der alten Frau wiederholt zwischen die Beine. Seine 36-jährige Begleiterin habe Gudrun W. zudem beschimpft und das Fahrrad umgestoßen. Im Anschluss überrollte der Mann das am Boden liegende Gefährt noch mit dem Golf.

Aufgrund dieses Verhaltens stuft die Polizei die 36-Jährige nun auch nicht mehr bloß als Zeugin ein. „Sie soll das Opfer bedrängt und gestoßen haben“, sagt Behördensprecher Bertram. W.s Tochter Stefanie berichtet der HAZ, die 78-Jährige habe das Rad zuvor als Schutz zwischen sich und die Frau gestellt. Das Überrollen wertet die Polizei mittlerweile auch als Sachbeschädigung. Zuvor prüfte sie noch, ob das womöglich aus Versehen geschah. Die Aussagen der Verdächtigen stehen noch immer aus. Unter anderem die verschärften Corona-Maßnahmen machten laut Bertram eine Terminfindung bisher schwierig.

Seniorin leidet noch immer

Laut Stefanie W. kämpft ihre Mutter immer noch mit den Folgen des Angriffs. „Sie ist zwar hart im Nehmen, hatte aber noch lange Schmerzen“, sagt die Tochter. Außerdem hätten sich die Blutdruckwerte seitdem massiv verschlechtert, sodass laut Arzt jederzeit ein Schlaganfall drohe. Gleichzeitig frage die Polizei nach einem Kostenvoranschlag für die Fahrradreparatur. „Meine Mutter sagt, sie schafft das alles einfach nicht.“ Umso begeisterter ist Stefanie W. vom Hilfsangebot einer HAZ-Leserin. Diese hatte sich fassungslos nach dem ersten Bericht gemeldet und möchte der 78-Jährigen ein neues Rad schenken. „Das ist wirklich äußerst großzügig“, bedankt sich Stefanie W.

Von Peer Hellerling