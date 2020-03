Hannover

Die Familienangehörigen eines 84-Jährigen, der in einer Stadtbahn gestürzt war und sich schwer verletzt hatte, sind am Landgericht mit ihrem Versuch gescheitert, von der Üstra 25.000 Euro Schmerzensgeld zu erstreiten. Die 12. Zivilkammer urteilte, dass der Rollatorfahrer selbst verantwortlich dafür gewesen sei, sich festzuhalten. Dem Fahrer der Stadtbahn sei kein Vorwurf zu machen, so Richterin Alke Kattau. Ein Bedienungsfehler – etwa ein zu ruckartiges Anfahren – sei ihm nicht nachzuweisen. Das Gericht wies die Klage ab, die Familie muss die Kosten des Rechtsstreits tragen.

Fahrer bekam nichts mit

Der gebrechliche Senior war im April 2016 gemeinsam mit zwei Begleiterinnen an der Ricklinger Haltestelle Beekestraße in eine Bahn eingestiegen. Doch beim Anfahren des Zuges bot ihm der Rollator keinen Halt und eine stützende Stange hatte der 84-Jährige noch nicht umfasst. Beim Sturz brach er sich einen Oberschenkelhalsknochen und ein Schultergelenk. Schon an der nächsten Haltestelle Wallensteinstraße stiegen die drei Fahrgäste aus. Doch das Opfer verkraftete die späteren Operationen nicht. Der körperliche und geistige Verfall des älteren Herren wurde – so schilderte es einer seiner Söhne – durch das Unglück erheblich beschleunigt, ein Jahr nach dem Sturz starb der Mann in einem Pflegeheim.

Die Angehörigen warfen dem Üstra-Fahrer vor, er sei zu ruckartig angefahren; schon an der Haltestelle Beekestraße hätte er sehen können und müssen, dass dort drei betagte Kunden stehen. Sinnvoll wäre es auch gewesen, so die Kläger und ihr Anwalt, wenn das Nahverkehrsunternehmen im Inneren der Waggons Kameras installiert hätte, damit die Fahrer den festen Stand der Fahrgäste überprüfen können. Ein Üstra-Sprecher hatte dies als „weltfremd“ und totale Überforderung des Personals bezeichnet. Die Fahrer hätten genug damit zu tun, die an den Bahnsteigen stehenden Züge mit Spiegeln und Außenkameras im Blick zu behalten; zusätzliche Kontrollen des Wageninneren würden die Fahrzeiten über Gebühr verlängern.

Recht auf zügigen Transport

Diesen Standpunkt teilte auch Richterin Kattau. Generell hätten die Fahrgäste eines Nahverkehrsunternehmens ein berechtigtes Interesse an einem „zügigen und effektiven Transport“. Deshalb müsse ein Fahrer beim Anrollen nicht warten, bis alle Fahrgäste einen festen Halt gefunden hätten. Zudem sei eine Kameraüberwachung im Inneren nicht mit der Einhaltung des Fahrplans vereinbar.

Das Gericht verwies darauf, dass jeder Üstra-Kunde gehalten ist, sich in Bus oder Bahn einen festen Halt zu verschaffen. Fahrgäste müssten „auch während der Fahrt mit ruckartigen Bewegungen bis hin zu scharfem Bremsen“ rechnen. Immerhin sei an jenem Sonnabend zur Mittagszeit niemand anderes außer dem 84-Jährigen gestürzt.

Hilfsbedürftigkeit nicht signalisiert

Doch hätte der Fahrer nicht bemerken müssen, dass in Ricklingen gebrechliche Fahrgäste in seinen Zug einsteigen? Die Richterin zitierte mehrere Urteile, wonach sich ein Stadtbahnfahrer erst dann um die Sicherheit einzelner Fahrgäste kümmern muss, wenn sich deren Hilfsbedürftigkeit „durch deutlich erkennbare Anhaltspunkte aufdrängt“. Allein ein Rollator sei jedoch noch kein hinreichendes Indiz, so Kattau. Bei einer erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigung hätte der Senior nach dem Betreten der Bahn entweder Hilfe von Dritten erbitten müssen oder er und seine Begleiterinnen hätten dem Fahrer vorab deutlich signalisieren müssen, dass ein besonders hilfsbedürftiger Kunde in seinen Zug einsteigt – was nicht geschah.

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll