Nordstadt

Für Familien mit kleineren Kindern haben drei Familienzentren in der Nordstadt sich zusammengetan und eine Rallye durch den Stadtteil vorbereitet. „Wir möchten die Familien mit dieser Aktion nach draußen locken“, erläutert Fabienne Kolletzki, Koordinatorin am Katholisch-Internationalen Familienzentrum St. Maria. Eltern haben oft einen Stamm-Spielplatz, den sie mit ihren Kindern regelmäßig besuchen. Mit der Rallye wollen die drei Koordinatorinnen der Familienzentren den Familien neue Anregungen geben.

„Kinder und ihre Eltern können auf dem Weg spielerisch den Stadtteil kennenlernen“, erklärt Annabel Frieß vom AWO-Familienzentrum Klaus-Müller-Killian-Weg. Mit ihren Kolleginnen hat sie sich eine Route ausgedacht, die als Rundweg insgesamt 15 Stationen verbindet. Natürlich liegen mehrere Spielplätze auf dem Weg und auch die drei Familienzentren und die Feuerwache. Aber die Kinder bekommen auch Hinweise darauf, was sich an Besonderheiten – zum Beispiel an manchen Hausfassaden – entdecken lässt.

Rallye regt Kinder zu Aktionen an

Auf den Routenplänen sind Fragen, kleine Aufgaben und Vorschläge für Aktionen notiert. Zum Beispiel: mit der ganzen Familie auf der großen Schaukel schaukeln. Oder auf einem kleinen Spielplatz alle Geräte ausprobieren, wenn das Kind Lust dazu hat. „Wir haben mit Absicht keine schwierigen Aufgaben gestellt. Alles sind Vorschläge, denn die Kinder sollen nicht unter Druck geraten, sondern Spaß haben“, erklärt Annabel Frieß.

Die Familien-Rallye führt auch zum Spielplatz am Horst-Fitjer-Weg. Quelle: Irving Villegas

Die Rallye ist für Kinder von zwei bis sechs Jahren und ihre Eltern gedacht. Die Pläne gibt es in verschiedenen Sprachen im CJD Familienzentrum Nordstadt (Möhringsberg 5), im AWO-Familienzentrum Klaus-Müller-Killian-Weg und im Katholisch-Internationalen Familienzentrum St. Maria in der Paulstraße 13. Die Tour ist auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Türkisch und Persisch möglich, berichtet Daniela Padberg-Biederbeck vom CJD Familienzentrum Nordstadt. „Die Rallye startet ab sofort und geht bis mindestens Ende Mai – bei Interesse auch länger“, sagt Frieß.

Familienzentren richten sich an alle Eltern

Die Familienzentren wollen mit der Rallye ihre Arbeit bekannter machen. Sie sind jeweils an Kitas angedockt, richten sich aber auch an Eltern, deren Kinder nicht in der Betreuung sind. „Wir unterstützen Familien“, betont Fabienne Kolletzki. Im Katholisch-Internationalen Familienzentrum St. Maria arbeitet eine Stadtteil-Mutter, die Eltern auch zu Behörden begleitet. Die Mitarbeiter helfen bei Formularen oder vermitteln die Familien an andere Stellen weiter. Lange gab es ein Eltern-Café, in dem Mütter und Väter sich austauschen konnten.

Corona erschwert die Arbeit deutlich. Vor der Pandemie bestanden Angebote wie eine Nähgruppe, Ausflüge oder Spielgruppen für Kinder, die nicht in den Kindergarten gehen. „Aber jetzt dürfen noch nicht einmal die Eltern ins Haus kommen, die ihre Kinder hier bei uns haben“, berichtet die Kindheitspädagogin Kolletzki.

Während St. Maria bereits seit 2011 als Familienzentrum arbeitet, starteten die beiden anderen Zentren erst Anfang 2020. „Die typischen Angebote wie ein Eltern-Café konnten wir noch gar nicht etablieren“, erzählt Annabel Frieß. Deshalb improvisieren die Mitarbeiterinnen im AWO-Familienzentrum. „Wir kochen online mit Eltern und Kindern oder stellen auf diesem Weg zusammen selbst Knete her“, berichtet die Sozialarbeiterin. Aufsteller vor der Tür oder im Außenbereich aufgehängte Anleitungen weisen Familien auf die Online-Angebote hin. Neu in Planung ist ein kostenloser Yoga-Kurs für Eltern.

Von Bärbel Hilbig