Die AWO-Kita Kapellenbrink ist nun ein anerkanntes Familienzentrum – und bietet so Raum für Begegnungen. „Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Anerkennung jetzt die Möglichkeit haben, unsere Einrichtung für den Stadtteil zu öffnen“, sagt Martina Zakowski, Leiterin der Kindertagesstätte Kapellenbrink.

Zukünftig können zum Beispiel in der Mehrzweckhalle Yoga- und Zumbakurse stattfinden, eine Anfrage dazu liegt bereits vor. Familien haben zudem die Möglichkeit, Räume für Kindergeburtstage und andere Feiern zu mieten.

Offener Treffpunkt für Familien

In der bisherigen Kita im Kapellenbrink 12 werden in vier Gruppen insgesamt 100 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sowie 20 Hortkinder im Grundschulalter betreut. Mit dem Familienzentrum werden nun zusätzliche Angebote, vor allem für Familien, geschaffen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der Elternarbeit. „Wir wollen einen vertrauensvollen Dialog mit den Eltern fördern und ein offener Treffpunkt für alle Familien werden“, betont Zakowski.

Das AWO-Familienzentrum möchte bedarfsgerechte Angebote für die Familien im Stadtteil entwickeln sowie in Alltags-, Erziehungs- und Bildungsfragen helfen. Babygruppen und Sprachkurse soll es künftig geben, ebenso Beratung zu unterschiedlichen Themen. Auch die Bereiche Gesundheit und Freizeitpädagogik für Eltern und Kinder sollen berücksichtigt werden.

Möglichkeiten zur Vernetzung

Für die Zukunft ist es Kita-Leiterin Zakowski wichtig, Anlaufstelle für die in Groß-Buchholz lebenden Familien zu sein. Der wachsende Stadtteil befinde sich in einem Veränderungsprozess, immer mehr Familien mit Migrationshintergrund benötigten Unterstützung und Anschluss. „Wir möchten ihnen gute Möglichkeiten für Kontakte und Vernetzung anbieten und Zugehörigkeit vermitteln.“

