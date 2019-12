Fanmarsch von Hannover 96 eskaliert: Zwei Polizisten verletzt

Bochum/Hannover

Bengalos, Raketen und zwei verletzte Polizisten: Der Fanmarsch von Hannover 96 im Vorfeld des Auswärtsspiels gegen den VfL Bochum ist am Freitagabend aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei Bochum am Montag auf HAZ-Anfrage bestätigte, schreckten wegen der Vielzahl an Pyrotechnik zwei Polizeipferde auf und warfen ihre Reiter ab. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Außerdem überwanden rund 80 Anhänger der Roten den Zaun des Gästeblocks und drangen in weitere Bereiche des Ruhrstadions vor.

Laut Bochums Polizeisprecher Jens Artschwager nahmen einige Hundert der insgesamt 1600 mitgereisten Hannover-Fans ab 16.20 Uhr am Fanmarsch vom Hauptbahnhof zum zwei Kilometer entfernten Ruhrstadion teil. „Unterwegs wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet“, sagt der Polizeisprecher. Darunter seien lautstarke Böller, Silvesterraketen und Bengalische Fackeln gewesen. Auf Fotos des Marsches sind zudem Trommeln und dichte Rauchschwaden zu sehen, ein Instagram-Video erweckt den Eindruck einer Silvesternacht.

„Die Beamten kamen schwer verletzt ins Krankenhaus“

Der Lärm und die Pyrotechnik waren dabei offenbar so extrem, dass sogar zwei Polizeipferde scheuten. Die Tiere werden besonders ausgebildet, um selbst bei Flammen, extremer Geräuschkulisse oder Knallgeräuschen nicht durchzugehen. Doch in diesem Fall warfen die Pferde ihre Reiter ab, die Männer stürzten zu Boden. „Die Beamten kamen schwer verletzt ins Krankenhaus und sind dienstunfähig“, sagt Artschwager.

Die Beamten, die den Fanmarsch begleiteten, stoppten daraufhin den Zug in Richtung Stadion. Im Tumult der überwiegend schwarz gekleideten 96-Anhänger sei auch ein Mann ausfindig gemacht worden, der laut Artschwager in Gewahrsam genommen werden sollte: „Allerdings war dies nicht möglich, weil sich die übrigen Teilnehmer mit ihm solidarisierten.“ Die Polizisten kamen nicht zum Verdächtigen durch und ermitteln daher bis dato nur gegen Unbekannt hinsichtlich einer Ordnungswidrigkeit – wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

80 Anhänger überwinden Zaun

Erst, als sich die Lage wieder beruhigt hatte, durfte der Fanmarsch weiterziehen. Die 96-Anhänger erreichten die VfL-Spielstätte schließlich gegen 17.40 Uhr – und sorgten dann im Inneren für weiteres Aufsehen. „Rund 80 Anhänger sind vom Gästeblock über den Zaun geklettert“, sagt Artschwager. Allerdings konnten die Unruhestifter von der Polizei und Ordnern ohne weiteres Einschreiten davon überzeugt werden, auf ihre Plätze zurückzukehren.

Im Verlauf des Spiels gab es ein weiteres Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen 96-Anhänger, weil sie ein Transparent mit „ACAB“ (All Cops Are Bastards/Alle Polizisten sind Bastarde) gezeigt hatten. Außerdem ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung gegen einen Mann, der während der zweiten Halbzeit aufs Spielfeld gerannt war – und dazu einen Ordner zu Boden gestoßen hatte. Der Verdächtige hat aber nichts mit den Gästefans zu tun. Nach der 1:2-Niederlage gingen die 96er friedlich zurück zum Hauptbahnhof.

Nur ein Tag nach 33.200-Euro-Strafe

Ein 96-Sprecher bedauerte auf HAZ-Anfrage die Geschehnisse vor Anpfiff, man werde alles entsprechend prüfen. Besonders unschön: Der Zwischenfall in Bochum ereignete sich nur einen Tag, nachdem das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) Hannover 96 zu einer Geldzahlung von 33.200 Euro verurteilt hatte. 96-Anhänger hatten im September beim Auswärtsspiel in Kiel insgesamt 52 Bengalos im Stadion gezündet und ein Fan hatte zum Torjubel den Innenraum betreten.

Von Peer Hellerling