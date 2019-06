Hannover

Im Vorfeld des Internationalen Tags der Milch, zu dem am Sonnabend auch in Hannover die Milchbauern aus Niedersachsen eingeladen hatten, haben offenbar vegane Aktivisten Parolen gegen Tierhaltung auf den Platz und an die Treppen des Gebäudes geschmiert. Die Kritzeleien wurden teils als Graffiti aufgesprüht, die meisten jedoch als Kreidezeichnungen auf den Boden gemalt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, eine Fußgängerin hatte die Schmierereien am Sonnabend gegen 7 Uhr bemerkt. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 109 28 20.

Die Unbekannten sprühten unter anderem mit weißer Farbe „Not your mum not your milk“ (Nicht deine Mutter, nicht deine Milch) und „Dich melken?“ an den Treppenabsatz der Oper. Auf dem Boden sind neben Kreidezeichnungen von Kühen und Herzen auch „Milch tötet“ oder „Die Kühe befreien, nicht melken“ zu lesen.

Weltweiter Aufruf von spanischen Aktivisten

Die Aktion geht offenbar auf einen Aufruf von Aktivisten aus dem spanischen Gran Canaria zurück. In ihrer Facebookgruppe ist nachzulesen, dass sie weltweit zu der nächtlichen Aktion vom 31. Mai auf den 1. Juni aufgerufen hatten. „Alle Tiere verdienen eine moralische Berücksichtigung und Respekt“, schreiben sie.

Hunderte Besucher bei Milchfest

Das eigentliche Fest in Hannover zum Weltmilchtag wurde durch die Graffiti und Kreidezeichnungen nicht beeinträchtigt. Niedersachsens Milchbauern hatten erstmals in Hannover für ihren Beruf geworden, Hunderte Besucher kamen zum Opernplatz.

Von Peer Hellerling