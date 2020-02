Hannover

Prinzessin, Tiere, Ritter – Claudia Grete hat beobachtet, dass sich die Kostümwünsche von hannoverschen Kindern in den letzten 16 Jahren nicht groß geändert hätten. Zumindest was die Familien betrifft, für die kein Superhelden-Kostüm von der Stange infrage kommt. Die 60-jährige Grete muss es jedenfalls wissen: Seit 2004 betreibt sie Findus Kinderkostüme, einen Kostümverleih an der Deisterstraße in Linden-Süd.

Eigentlich ist Grete Sozialpädagogin und arbeitet in einem Kindergarten. Weil sie schon immer gern genäht hat – vor allem Kostüme für ihre Kinder – kam sie vor 16 Jahren auf die Idee, einen Verleih aufzumachen.

Claudia Grete ist die Inhaberin von Findus Kinderkostüme. Quelle: Navid Bookani

Von Drache bis Zebra

Die meiste Zeit des Jahres steht Grete an drei Nachmittagen der Woche im Findus Kostümverleih. Ihre kleinen Kunden decken sich dann hauptsächlich für Geburtstagspartys ein. Jetzt, in der Faschingszeit, öffnet sie ihren Laden jeden Nachmittag. Es ist Hauptsaison und die Kunden können zwischen 600 Kostümen bis Größe 164 auswählen. Viele hat Grete selbst genäht, andere im Internet gekauft.

In dem kleinen Laden hängen plüschige Drachenanzüge, Zebrakostüme, Krönchen und Königsroben. Sogar für Kinder, die sich als Chamäleon verkleiden wollen, hat Grete etwas da. Die meisten kleinen Besucher mögen es klassisch: „Viele Jungen sind gern Ritter, viele Mädchen wollen Prinzessinnenkleider tragen“, sagt Grete.

König und Prinzessin: Anton und Milou in klassischen Kinderkostümen. Quelle: Navid Bookani

Im Alter bis vier Jahre gebe es auch Jungen, die Fasching im Prinzessinnenkleid feiern wollen, danach werde das seltener. In den letzten zwei Jahren sei zudem ein alter Trend wieder beliebter geworden: Nach eine Flaute verkleiden sich jetzt wieder mehr Kinder als Indianer und Indianerinnen.

Keine gruseligen Kostüme

Grete lehnt gruselige Kostüme „aus pädagogischen Gründen“ ab, lediglich einige Skelett-Kostüme und Hexen-Outfits finden sich bei ihr. Zum einen könnten Kinder mit Gruselmasken im Kindergarten oder der Grundschule anderen Kindern Angst machen. Zum anderen ist es für Grete nicht mehr das „ursprüngliche, wertvolle Kinderspiel“, wenn Kinder sich als Monster verkleidet Kämpfe nachstellen, die sie im Fernsehen gesehen haben, erklärt die Kostümverleiherin.

Von links: Anton probiert ein Sams-Kostüm an, Milou verkleidet sich als Schneemann und Jasper als Drache. Quelle: Navid Bookani

Milou (4) und Anton (8), die heute mit Mutter Marie Höhn in den Laden gekommen sind, haben ohnehin andere Kostümwünsche – genau wie Jasper Geerke (4), der dieses Jahr als Drache gehen will. Milou verwandelt sich nacheinander in eine Prinzessin, ein Pferd und einen Schneemann, während Anton erst ein Königskostüm anzieht, dann einen Tigeranzug und sich zuletzt als Sams verkleidet. Ihre Mutter ist Stoffdesignerin und hat in den letzten Jahren oft selbst Kostüme für die Kinder gebastelt.

Dieses Jahr geht Milou als Pippi Langstrumpf, Anton wollte eigentlich als „ Herman Munster“ aus der Fernsehserie „The Munsters“ gehen, aber das Sams-Kostüm hat ihm so gut gefallen, dass der Achtjährige jetzt noch einmal seine Pläne überdenken muss. Ein bisschen Zeit bis Rosenmontag ist ja auch noch.

Marie Höhn, Stoffdesignerin, bastelt die Kostüme für ihre Kinder gern selbst. Quelle: Nadine Wolter

Fünf unkomplizierte Kinder-Kostüme zum Selbermachen

Marie Höhn hat bereits viele Kostüme für Anton und Milou selbst gebastelt. Hier verrät sie Ideen für fünf Do-it-yourself-Kostüme.

1. Wolf

Es ist gar nicht so schwierig, Anton in einen Wolf zu verwandeln – wenn man die richtigen Accessoires hat. Er trägt einen alten grauen Blazer und eine graue Hose. Den Kunstpelzrand von einer Kapuze hat Kühn zum Schwanz umfunktioniert und mit einer Sicherheitsnadel an Antons Hose befestigt.

Anton im Wolfskostüm. Quelle: Nadine Wolter

Mit dabei: Wolfskrallen. Quelle: Nadine Wolter

Zwei Armstulpen zieht sich Anton über die Waden, seine Beine werden somit zu haarigen Wolfsbeinen. Alternativ eignen sich auch abgeschnittene Ärmel eines Plüschpullovers oder plüschige Socken. Auf die Ärmelenden seines grauen Blazers hat Antons Mutter außerdem jeweils drei schwarze spitze Dreiecke aus Filz genäht, die über seine Hand ragen: Wolfskrallen. An Fasching wird Höhn Antons Gesicht zusätzlich mit grauer Farbe bemalen.

2. Pippi Langstrumpf

Milou geht dieses Jahr am Rosenmontag als Pippi Langstrumpf. Quelle: Nadine Wolter

Dieses Jahr verkleidet sich Milou als Pippi Langstrumpf. Die Kleidung, die man dafür braucht, haben die meisten Mädchen im Kleiderschrank: Ihr geringeltes Shirt und den beigen Latzrock trägt die Vierjährige auch außerhalb von Fasching. Die beiden verschieden geringelten Socken hat sie sich von ihren Brüdern ausgeliehen.

Wichtig bei dem Pippi Langstrumpf-Kostüm sind die Tiere. Milous Kuschelaffe wird Rosenmontag zu „Herrn Nilsson“, er steckt in ihrer Tasche. Das weiße Spielpferd zum „Kleinen Onkel“.

3. „ Herman Munster “

Grün und sympathisch: Anton als „Herman Munster“. Quelle: Marie Höhn

Den grauen Blazer, den Anton dieses Jahr als Wolf trägt, hat er schon einmal für ein anderes Kostüm benutzt: Für seinen Auftritt als „ Herman Munster“. In den freundlichen Monster-Familienvater verwandelt sich Anton mithilfe grüner Gesichtsfarbe und dunkel gefärbten Haaren. Da „ Herman Munster“ in der Serie sehr schlicht angezogen ist, war die Kleiderauswahl einfach: Anton trägt einen Blazer und eine dunkle Hose sowie ein Paar Socken und ein Shirt, die in den gleichen Farbtönen geringelt sind. Wichtig für den Monsterlook sind die Schrauben um seinen Hals. Dafür hat seine Mutter ein Stück Draht dick mit Alufolie umwickelt und an den Enden zwei Schrauben aus der Folie geformt. Das Ganze wird von hinten an den Hals gesteckt.

4. Hexe

Milou verwandelt sich dank Kopftuch, Besen und ausgestelltem Rock in eine Hexe. Quelle: Marie Höhn

Hexenkostüme müssen nicht gruselig sein. Höhn hat Milou vor ein paar Jahren mit wenigen Accessoires in eine Hexe verwandelt. Ein Halstuch hat sie zum Hexenkopftuch umfunktioniert. Aus einem Besen aus dem Haushalt wird ein Hexenbesen. Den Besenstiel kann man auf die richtige Höhe absägen, damit er nicht zu schwer für die Kinder ist.

Wie beim Pippi-Langstrumpf-Kostüm trägt Milou auch als Hexe Kleider, die sie auch im Alltag trägt: Vor allem der ausgestellte Rock trägt zum Hexen-Outfit bei. Die Ente würde Höhn heute durch ein anderes Kuscheltier ersetzen, das besser zum Kostüm passt: „Man kann zum Beispiel eine kleine Kuscheltierkatze nehmen“, sagt Höhn.

5. Für die ganz Kleinen: Biene

Anton als Biene. Quelle: Marie Höhn

Besonders bei Kleinkindern gestaltet sich die Kostümauswahl kompliziert. Haarreifen und Hüte stören nur und werden abgerissen, Accessoires werden vergessen. Höhn hat das Problem gelöst, indem sie Anton, als er noch jünger war, als Biene verkleidet hat. Sein Gesicht hat sie mit Gesichtsmalfarbe gelb und schwarz gestreift bemalt. Außerdem hat sie an ein gelb geringeltes Shirt von Anton Flügel angenäht. Sie befinden sich am Rücken und stören die Kinder nicht. Als Material für die Flügel hat Höhn dicke weiße Putzlappen verwendet und aneinander genäht. Auch Filz eignet sich gut dafür.

Ein Kostüm zum Leihen inklusive Reinigung kostet bei Findus Kostümverleih 10 bis 20 Euro. Der Laden ist bis Rosenmontag jeden Nachmittag von 15 bis 18 Uhr geöffnet und befindet sich an der Deisterstraße 67. Instagram: @findus_kinderkostueme.

Von Nadine Wolter