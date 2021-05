Hannover

Es ist eine Baustelle der Superlative. Zwei 39 Meter hohe Beton-Eier wachsen auf dem Gelände des Klärwerks Herrenhausen heran, parallel dazu entsteht zwischen ihnen ein Treppenhausturm, der so hoch ist wie zwei Mehrfamilienhäuser. Die Stadtentwässerung investiert in den nächsten Jahren 2 Milliarden Euro, um künftig noch mehr Schadstoffe wie etwa Medikamente oder Mikroplastik aus Hannovers Abwasser entfernen zu können.

Klärwerk Herrenhausen wird modernisiert

Seit mehr als einem Jahr wird bereits an den beiden eiförmigen Faultürmen gearbeitet, die vom Westschnellweg aus weithin sichtbar sind. „Aber alle Planung fokussiert sich auf diese eine Woche, in der wir das Treppenhaus hochziehen“, sagt Maren Lobisch. Die Ingenieurin managt die Erneuerung des Klärwerks, das in weiten Teilen aus den Siebzigerjahren stammt und deshalb dringend Investitionen benötigt. Der alte, schwarze Faulturm wird bald abgerissen, Klärbecken werden modernisiert, ein Blockheizkraftwerk ist entstanden, in dem künftig Faulgase verbrannt werden – es geht nächste Woche in Betrieb.

Aber das äußerlich unscheinbare Treppenhaus, das zwischen den neuen Faultürmen auf eine Höhe von 43 Metern wächst, ist unter all den Projekten etwas ganz Besonderes. Denn es wird ohne Pause gegossen. Seit dem vergangenen Wochenende laufen die Bauarbeiten Tag und Nacht. Jede Stunde hievt eine komplizierte Hydraulik die Gleitschalung etwa 20 Zentimeter höher, während zwei Kräne von oben unablässig frischen Beton nachgießen.

Der neue Gasbehälter und das Blockheizkraftwerk (rechts) stehen schon. Aktuell werden die neuen Faultürme und das dazwischenliegende Treppenhaus im Klärwerk Herrenhausen gebaut. Daneben entstehen Verwaltungs- und Betriebsgebäude. Die Metallhaut der Faultürme soll später illuminiert werden – und könnte so zum Wahrzeichen Herrenhausens werden. Quelle: SEH

Viel Präzision nötig

Es gibt nur wenige Firmen, die solch eine Aufgabe bewältigen. Architektonisch ist das Treppenhaus zwar weitaus langweiliger als die beiden Faultürme, eben ein viereckiger Kasten mit Aufzugsschacht im Inneren und Messtechnikräumen auf der obersten Etage über den beiden Ei-Türmen. Damit aber der Aufbau in der gesetzten Zeit gelingt, ist viel Präzision nötig.

Sieben verschiedene Zementmischungen stehen zur Verfügung und werden je nach Witterung angerührt, weil der Zement in anderem Tempo abbindet je nachdem, ob es warm oder kalt, nass oder trocken ist. In dieser Woche allerdings hat den Facharbeitern der österreichischen Firma Bitschnau vor allem der Sturm zu schaffen gemacht. „Wir hingen zeitweilig etwas hinterm Zeitplan, aber das wird alles wieder aufgeholt“, sagt Lobisch. Muss es auch: Die Firma ist europaweit gefragt, sie hat einen Folgeauftrag in Süddeutschland, die Klärwerks-Großbaustelle darf keinen Tag Verzug haben.

Illumination für zwei Wahrzeichen

„Der Wind ist unser Orchester auf der Baustelle“, sagt Peter Petersen, der das Projekt für das Braunschweiger Ingenieurbüro Schulz überwacht. Tatsächlich: Die Stäbe aus Bewehrungsstahl, die überall aus den Rohbauten ragen, konzertieren ein vielstimmiges Tongemisch im Sturm. Gerade wird am zweiten Faulturm die Schalung gesetzt, um die Spitze fertig zu gießen. Oben ist der Beton der Außenwand nur 40 Zentimeter dick. Unten sind es anderthalb Meter: Dort muss das Ei die gesamte Eigenlast und die des Klärschlamms aushalten.

Wenn der Rohbau fertig ist, werden die Faulturm-Eier mit Metallplatten verkleidet. Später sollen sie nachts illuminiert werden, verrät Chefplanerin Lobisch. Ähnlich wie die „Warmen Brüder“, das Heizkraftwerk in Linden, könnten sie so ein optisch markantes Wahrzeichen für Herrenhausen werden.

So teuer wie die Conti-Zentrale

Noch kann man durch ein sogenanntes Mannloch ins Innere der Faultürme gehen. Innen bietet sich eine kathedralenähnliche Optik – und beim Klatschen eine Akustik mit mehrsekündigen Echozeiten. Der Zutritt ist aber nur möglich, solange kein Klärschlamm im Inneren ist. Später wird er für Wartungen etwa alle zehn bis 15 Jahre geöffnet.

189 Millionen Euro kostet allein die Faulturmanlage, fast so viel wie die neue Conti-Zentrale am Pferdeturm. Und doch sind es nur etwa zehn Prozent der Gesamtsumme, die die Stadtentwässerung bis 2035 investiert. Aber das Reinigen der Abwässer einer Großstadt ist keine triviale Aufgabe. 800 Liter Abwasser bewältigt das Klärwerk Herrenhausen – pro Sekunde in Normalzeiten. In Spitzenzeiten kann es auch deutlich mehr werden.

Neubau der Faultürme im Klärwerk Hannover-Herrenhausen, fotografiert aus der Kran-Kanzel. Quelle: Jakob Kahl

Die Unternehmensspitze um Geschäftsführer Matthias Görn hat weitreichende Ziele. So könnte das Klärwerk künftig in die Wasserstoffproduktion einsteigen – die ersten Hürden für die Bewilligung von Fördergeld ist bereits genommen. Dazu ist geplant, eine vierte Reinigungsstufe für Hannovers Abwasser einzubauen, damit die vorbeifließende Leine noch saubereres Wasser zugeführt bekommt. Sie werden noch lange bauen am Klärwerk. Die neuen Wahrzeichen aber sind dank der Schnellbaustelle schon bald fertig.

Von Conrad von Meding