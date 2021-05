Hannover

Momentan scheint es unvorstellbar, ein Konzert mit 5000 Musikfans zu feiern. Doch das Kulturzentrum Faust will in der Pandemie ein Hoffnungszeichen für die arg gebeutelte Kulturszene setzen: Die Organisatoren haben einen neuen Termin für das – bereits ausverkaufte – Open-Air-Festival Punk in Drublic veröffentlicht, das eigentlich Anfang Juni auf der Faust-Wiese über die Bühne gehen sollte. Nun soll es am 28. August einen neuen Versuch geben. „Wir hoffen, dass die Impfungen und Testkapazitäten dann so weit fortgeschritten sind, dass ein solches Festival mit einem umfassenden Sicherheits- und Hygienekonzept möglich sein wird“, sagt Faust-Sprecher Jörg Smotlacha.

Festivalbesuch nur nach Impfung oder Negativtest

In Abstimmung mit der Stadt arbeitet das Faust-Team an einem solchen Konzept. Fest steht bereits: Der Festivalbesuch soll an die Vorlage einer vollständigen Covid-Impfung oder eines aktuellen negativen Corona-Tests geknüpft sein. Auch vor Ort soll eine Teststation aufgebaut werden. Das Gelände darf während der Veranstaltung nicht verlassen werden. „Das bedeutet für uns einen erheblichen Mehraufwand, aber wir wollen es einfach versuchen“, sagt Smotlacha. Eine gewisse Unsicherheit besteht auch im Hinblick auf die dann geltenden Einreisebestimmungen: Die Headliner von NOFX und die meisten der sieben weiteren avisierten Bands kommen aus den USA.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

5000 Karten sind schon verkauft

5000 Karten für den Juni-Termin des Festivals waren bereits verkauft – bei den bisherigen Punk-in-Drublic-Festivals feierten bis zu 7000 Gäste mit. Weitere Tickets würden für den nun in Aussicht gestellten August-Termin nicht vergeben, betont Smotlacha. Er sagt auch: „Wenn das Festival stattfindet, dann nur mit allen, die bisher ihre Karten erworben haben.“ Eine Auswahl könne und wolle man nicht treffen. Sollte die Pandemielage Ende August eine solche Großveranstaltung nicht zulassen, müsse das Event ins Jahr 2022 verlegt werden.

Von Juliane Kaune