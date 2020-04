Hannover

Vereinzelt sind auf den landwirtschaftlichen Flächen in der Region Hannover schon Beregnungsanlagen im Einsatz – in der kommenden Woche dürfte sich das verstärken. Fehlende Niederschläge im April und der teilweise kräftige Wind haben dazu geführt, dass viel Wasser verdunstet ist und die Oberflächen mangels Nachschub von oben zu trocken werden. Laut Wettervorhersage sind Regenfälle vorerst nicht in Sicht.

Wasservorräte aus dem zeitigen Frühjahr sind aufgebraucht

„Die Landwirte diskutieren das Thema Beregnung überall in der Region seit Tagen. Nach dem Wochenende geht es los“, sagt Volker Hahn aus Neustadt-Hagen, Vorsitzender des Landvolks Hannover. Um die Böden ausreichend feucht zu halten, seien im Tagesschnitt etwa vier Liter Regen pro Quadratmeter erforderlich. „Im gesamten April waren es aber nur drei Liter“, schildert Hahn. Die Wasservorräte aus den regenreicheren Tagen im Frühjahr seien damit aufgebraucht.

Raps und Wintergetreide brauchen Feuchtigkeit

Die Lage ist allerdings regional unterschiedlich. In den schwereren Böden südlich des Mittellandkanals verschwindet das Wasser nicht so schnell wie in den sandigeren im Norden der Region. „Besonders Wintergetreide und Raps stehen jetzt voll im Wachstum und brauchen deshalb Feuchtigkeit. Ohne Beregnung geht es nicht mehr“, sagt Hahn.

Ein Problem für die Landwirte sind die Wasserrechte. Um die Kontingente, die sie für die Beregnung verwenden dürfen, nicht zu früh anzugreifen, würden sie die Anlagen gern so spät wie möglich in der Saison anwerfen – vor allem in Hinblick auf eine möglicherweise dritte Sommerdürre in Folge. Durch diese Rechnung hat das Aprilwetter, laut Volksweisheit eigentlich launisch und abwechslungsreich, vorerst einen Strich gemacht.

Von Bernd Haase