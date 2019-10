Hannover

Angesichts zahlreicher fehlender Schulplätze in den Jahrgängen sechs bis acht fordert die CDU in Hannover bereits zum nächsten Schuljahr eine neue weiterführende Schule. „ Hannovers Schulen sind überfüllt“, sagt Bildungsexpertin Stefanie Matz. Das habe sich zu Schuljahresbeginn gezeigt, als 80 zugezogene Kinder noch keinen Schulplatz hatten und drei Verteilerkonferenzen und das Eingreifen des Kultusministeriums nötig waren, um sie zu unterzubringen. Vor allem Real-, Ober- und Gesamtschulen seien längst an ihren zulässigen Schülerobergrenzen. Die rund 200 Schüler, die vom Gymnasium in den Jahrgängen fünf bis acht abgingen, könnten nur mit Mühe an andere Schulen verteilt werden, für neu hinzugezogene Kinder gebe es kaum eine Chance auf einen Schulplatz.

Neue Außenstelle in einer Förderschule errichten?

„Hier liegt eine eindeutige Fehleinschätzung und Fehlplanung in der Stadtverwaltung vor“, kritisiert Matz. Eine weitere Sekundarstufe-I-Schule sei nicht erst in ein paar Jahren, sondern bereits zum nächsten Sommer nötig – und zwar unabhängig von einer neuen Integrierten Gesamtschule und einem neuen Gymnasium. Matz fordert von der Stadt „kreative Lösungen“. So könnte etwa in einer ehemaligen oder auslaufenden Förderschule eine Außenstelle einer bestehenden Sekundarschule eingerichtet werden. Die CDU sei auch zu einer interfraktionellen Zusammenarbeit bereit, um schnell eine Lösung zu finden.

Von Saskia Döhner