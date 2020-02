Misburg/Anderten

Am S-Bahnhof Anderten-Misburg sind Stellflächen knapp – sowohl für Fahrräder als auch für Autos. „Derzeit parken häufig Fahrzeuge auf den Fußwegen, da die wenigen vorhandenen Stellplätze nicht ausreichen. Die gegenwärtigen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder reichen sowohl qualitativ als auch quantitativ nicht aus“, heißt es in einem Antrag der SPD, den der Bezirksrat einstimmig befürwortet hat und der zügig Abhilfe fordert. Als möglichen Standort für eine Fahrradgarage und für zusätzliche Park-and-ride-Plätze haben die Politiker das Rasenstück vor dem Restaurant Alter Bahnhof im Visier.

Auf der Bedarfsliste der Region ganz oben

Zuständig für den Nahverkehr ist die Region Hannover, und die kennt die Situation in Anderten. Sowohl für Park-and-ride- als auch für Bike-and-ride-Plätze ist die Station in der Bedarfsliste in die höchste von drei Kategorien eingestuft. Bei den Autos trifft das nur auf zehn Bahnhöfe in der Region zu, unter ihnen kein weiterer in Hannover. Für Fahrradstellplätze finden sich zwölf Stationen in der Premiumkategorie; außer Anderten gehören unter anderem die Bahnhöfe Bismarckstraße, Linden/Fischerhof und Vinnhorst dazu.

Fahrgastzahlen steigen stetig

Die Platznot dürfte sich noch verschärfen, weil die Nutzerzahlen im Nahverkehr steigen. Am S-Bahnhof Misburg-Anderten waren 2011 noch täglich 1550 Fahrgäste in die Bahnen gestiegen, 2015 waren es bereits 2200. Aktuellere Zahlen liegen nach Angaben der Region nicht vor. Sie dürften aber trotz des zwischenzeitlichen längeren Ausfalls des Aufzugs – mittlerweile funktioniert er nach zwei Jahren Pause wieder – weiter angewachsen sein.

Nach Angaben von Regionssprecher Klaus Abelmann liefen bereits vor zehn Jahren Versuche, auf einem städtischen Grundstück weitere Stellflächen einzurichten. „Es gab damals keine Einigung über die Verkehrssicherung. Inzwischen ist die Fläche bebaut“, sagt er.

Grundstücksverhandlungen mit der Bahn

Als Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region, Ende Januar ein Investitionsprogramm für den Nahverkehr im Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro vorstellte, war darin in Sachen Park-and-ride auch der S-Bahnhof Anderten-Misburg enthalten. „Wir brauchen generell nicht mehr Blech auf Ackerflächen“, sagte er. Deshalb wolle man Parkhäuser bauen.

Derzeit verhandelt die Region mit der Deutschen Bahn über Grundstückskäufe. Plan ist es, Bahn-eigene Grundstücke zu erwerben und sie an die Städte weiterzureichen. In Anderten kommen dafür drei Bereiche in Betracht, die der Bahn gehören. Doch eines der Grundstücke liegt am Kanal und ist bewaldet. Ein anderes Grundstück liegt an der Straße An der Bahn, an der Wohnhäuser stehen und die für ein Parkhaus viel zu schmal ist. Bleiben als realistische Variante nur noch die Flächen am Bahnhofsgebäude.

Keine Angaben zum Baubeginn

Die Region will die Grundstücke von der Bahn in Chargen erwerben. Derzeit laufen Gespräche über die erste Charge. Die Bahnhöfe in der Stadt Hannover wären hingegen erst Bestandteil der dritten. Im Nahverkehrsplan stehen deshalb in Sachen Parkplätze am S-Bahnhof Anderten-Misburg keine Angaben zum Bau- beziehungsweise Umsetzungszeitraum.

Lesen Sie auch

Von Bernd Haase