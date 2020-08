Hannover

Die Polizei hat die Wohnungen von fünf Verdächtigen durchsucht, die vor fast zwei Monaten eine Gruppe feiernder Jugendlicher in Hannover-Vinnhorst angegriffen haben sollen. Zehn bis 15 Maskierte hatten Ende Juni die private Geburtstagsparty am Mittellandkanal gesprengt. Dabei wurden vier Menschen verletzt, einer sogar schwer. Auch Mobiliar des TuS Vinnhorst ging in der Nacht zu Bruch.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurden am Montag drei Wohnungen in Kleefeld und je eine in Groß-Buchholz und Vahrenwald durchsucht. Dort leben die fünf bislang identifizierten Verdächtigen im Alter von 15 bis 19 Jahren. Bei der Razzia beschlagnahmten die Ermittler in der Wohnung eines 17-Jährigen vier Messer und einen Schlagring. „Es wird jetzt geprüft, ob diese beim Angriff eingesetzt wurden“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Gleichzeitig nahmen die Beamten in allen Objekten mehrere Mobiltelefone mit. Festnahmen gab es keine.

Anzeige

Schon im Vorfeld Streit

Die Angreifer sollen die feiernden Jugendlichen am 28. Juni gegen 5.20 Uhr angegriffen haben. Die Opfer saßen auf einer Bank am Mittellandkanal in unmittelbarer Nachbarschaft zum TuS Vinnhorst. Die Maskierten hatten die betrunkenen Partygäste mit Schlagringen, Stöcken sowie Messern attackiert und ein Handy gestohlen. Ein 16-Jähriger erlitt dabei Schnittwunden am Bein und kam ins Krankenhaus. Laut Polizei war der Jugendliche bereits im Vorfeld mit einem 15-Jährigen im Streit aneinandergeraten, der auch bei der späteren Attacke dabei gewesen sein soll. Bertram: „Die Hintergründe sind weiter unklar.“

Weitere HAZ+ Artikel

Das Opfer brachte die Beamten noch in derselben Nacht auf die Spur des 15-Jährigen, ein zweiter Verdächtiger kam Anfang Juli hinzu. Im Zuge der weiteren Untersuchungen ergaben sich dann Hinweise auf die übrigen drei mutmaßlichen Mittäter. Gegen alle wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Außerdem wird weiter versucht, die anderen Angreifer zu identifizieren. Alle bislang ausfindig gemachten Verdächtigen und Opfer kommen nicht aus Vinnhorst, sondern aus anderen Stadtteilen oder Laatzen.

Lampen und Fahrrad demoliert

Die Wirtin der Gaststätte des TuS Vinnhorst verbannte nur Stunden vor der Schlägerei mehrere Jugendliche vom Vereinsbiergarten. Am nächsten Morgen waren Teile des Mobiliars demoliert. Quelle: Peer Hellerling

Der TuS Vinnhorst berichtete der HAZ nach der Tat, auch der Biergarten des Sportvereins sei in jener Nacht verwüstet worden. Unbekannte rissen Laternen aus dem Boden und demolierten ein angeschlossenes Fahrrad. Die Wirtin hatte bereits gegen 21 Uhr mehrere Jugendliche angesprochen, die sich zum Trinken auf die Bierbänke gesetzt hatten. Ob es sich dabei um die kleine Geburtstagsrunde handelte, ist allerdings unklar. Laut Bertram werde diesbezüglich nicht gegen einen der Beteiligten ermittelt.

Von Peer Hellerling