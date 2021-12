Hannover

Die Stadtverwaltung geht in die Weihnachtspause. Die meisten Ämter und Museen bleiben über die Feiertage geschlossen. Spaziergänge durch die Herrenhäuser Gärten sind aber auch an den Festtagen möglich. Hier der Überblick:

Bürgerämter

Alle Ämter sind am 24. und 31. Dezember geschlossen. Die Bürgerämter Aegi und Schützenplatz haben vom 27. bis 30. Dezember geöffnet. Alle übrigen Bürgerämter – Bemerode, Döhren, Herrenhausen, Linden, Podbi Park, Sahlkamp, Ricklingen – bleiben vom 23. bis 31. Dezember geschlossen.

Bauverwaltung

Der Bereich Stadterneuerung und Wohnen ist geschlossen am 24. und 31. Dezember; geöffnet ist er am 23. Dezember von 9 bis 12 Uhr, am 27. Dezember von 9 bis 12.30 Uhr, am 28. Dezember von 15 bis 17.30 Uhr und am 30. Dezember von 9 bis 12 Uhr.

Das Servicecenter „Geoinformation“ ist geschlossen am 24. und 31. Dezember. Geöffnet ist es am 23. Dezember von 9 bis 12 Uhr, am 27. Dezember von 9 bis 15 Uhr, am 28. und 29. Dezember von 9 bis 15 Uhr, am 30. Dezember von 9 bis 12 Uhr.

Der Bürgerservice Bauen ist am 24. und 31. Dezember geschlossen. Am 23. und 30. Dezember ist der Bürgerservice Bauen von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Vom 27. bis 29. Dezember gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Herrenhäuser Gärten mit Schlossmuseum

Großer Garten und Berggarten sind täglich geöffnet von 9 bis 16.30 Uhr. Das Museum Schloss Herrenhausen ist geschlossen am 24., 25. und 31. Dezember; geöffnet ist es Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

Das Sea Life Hannover ist geschlossen am 24. Dezember. Geöffnet ist es ab 23. Dezember von 10 bis 17 Uhr und am 31. Dezember von 10 bis 15.30 Uhr.

Wilhelm-Busch-Museum

Das Museum ist geschlossen am 24. und 31. Dezember; geöffnet hat es ansonsten dienstags bis sonntags sowie an den Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.

Kino im Künsterhaus

Das Kino macht Pause vom 2. Dezember bis 1. Januar.

Galerie Kubus

Die Galerie gegenüber dem Rathaus pausiert vom 20. Dezember bis 13. Januar.

Zeitzentrum Zivilcourage

Die NS-Ausstellung ist geschlossen am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar.

Historisches Museum

Die Sonderausstellung im Erdgeschoss ist geschlossen am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar.

Kestner Museum

Das Museum ist geschlossen am 24., 25. und 31. Dezember.

Sprengel Museum

Das Haus ist geschlossen am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar.

Musikschule

Die Musikschule macht Pause vom 23. Dezember bis 7. Januar.

Stadtbibliothek

Die Zentralstelle und fast alle Stadtteilbibliotheken sind geöffnet zu den regulären Öffnungszeiten am 23. Dezember und vom 27. bis 30. Dezember. Geschlossen sind alle Einrichtungen am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar.

In den Ferien geschlossen sind die Stadtbibliothek Am Kronsberg (24. Dezember bis 2. Januar) und die Bibliothek Vahrenheide vom 23. Dezember bis 7. Januar. Die Stadtbibliothek Vahrenwald ist wegen Bauarbeiten bis 31. März 2022 geschlossen

Volkshochschule

Die Volkshochschule ist an den Feiertagen geschlossen – zwischen den Jahren ist die VHS geöffnet, jedoch finden keine Kurse statt.

Bäder

Am 24. Dezember öffnen das Stadionbad von 7 bis 13 Uhr, (Sauna geschlossen), das Vahrenwalder Bad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geschlossen), das Nord-Ost-Bad von 7 bis 13 Uhr ( Sauna geschlossen), das Stöckener Bad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geöffnet).

Am 25 und 26. Dezember sind alle Bäder geschlossen. Am 27. Dezember ist das Stöckener Bad bis 13.30 Uhr geöffnet. Am 28. Dezember ist das Stadionbad bis 21.30 Uhr und das Stöckener Bad bis 13.30 Uhr geöffnet. Am 29. Dezember ist das Vahrenwalder Bad bis 18 Uhr geöffnet. Am 30. Dezember ist das Stadionbad bis 21.30 Uhr geöffnet, das Stöckener Bad bis 13.30 Uhr.

Am 31. Dezember öffnet das Stadionbad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geöffnet), das Vahrenwalder Bad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geschlossen), das Nord-Ost-Bad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geschlossen), das Stöckener Bad von 7 bis 13 Uhr (Sauna geöffnet). Am 1. Januar hat das Stadionbad geöffnet von 11 bis 18 Uhr. Alle anderen Bäder sind geschlossen.

Von Andreas Schinkel