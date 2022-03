Feine Schmutzschicht: Saharastaub regnet auch über Hannover ab

Hannover

Autos, Gartenmöbel, Hausdächer: Eine feine Schmutzschicht legte sich in der Nacht über Teile der Stadt: Staub aus der Sahara. Am Donnerstagmorgen schien der Himmel diesig und leicht gelblich. „Es sind immer wieder andere Regionen, die es trifft“, erläuterte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Im Alpenraum und im Alpenvorland war der Himmel schon am Dienstag in ein gelbliches oder rötliches Licht getaucht. Am Mittwoch kam ein neuer Schwung Saharastaub auch in den Westen und Südwesten Deutschlands, vom Niederrhein über den Taunus bis ins Allgäu. Bemerkbar machte er sich vor allem durch Bewölkung: „An den Staubpartikeln können sich leichter Wolken bilden“, so der Meteorologe.

Über der Innenstadt zog schlechtes Wetter mit Sahara-Staub auf, dass den Himmel gelb/orange färbte. Quelle: Sven Hoppe

Freitag wieder alles vorbei

Spätestens am Freitag soll auch schon wieder Schluss sein mit dem spektakulären Anblick. „Sobald die Strömung ein bisschen dreht, ist Deutschland schon wieder raus aus der Nummer“, sagt der Wetterdienst.

Das Phänomen wird auch „Blutregen“ genannt: Der Begriff wurde schon von den Völkern in der Antike benutzt und damals als himmlisches Wunderzeichen angesehen, das von göttlichem Zorn und bevorstehendem Unheil warnt.

Wie wird man den Sahara-Staub wieder los?

Das Auto erst mit Wasser abspülen – die feinen Sandkörnchen können sonst den Lack zerkratzen. Bei Hannovers Waschanlagen dürfte es in den kommenden Tagen voll werden. Treppen, Terrassen oder Balkone einfach mit einem Wasserschlauch abspritzen.

