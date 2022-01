Hannover

Gute Luft in Hannover – das bundesweite Verkaufsverbot für Böller und die ausgedehnten Verbotszonen in der Region halten die Feinstaubbelastung zu diesem Jahreswechsel in Grenzen. In der Silvesternacht stieg die Feinstaubkonzentration in der Luft nur leicht an.

Der Neujahrsspaziergang in diesem Jahr? In jedem Fall eine gute Sache. „Genießen Sie Ihre Aktivitäten im Freien, gesundheitlich nachteilige Wirkungen sind nicht zu erwarten“, teilte das Umweltbundesamt um 10 Uhr am Neujahrsmorgen 2022 mit. Zu diesem Zeitpunkt lag die Feinstaubbelastung in Hannover bei 22 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Deren Qualität bewertete die Behörde als „gut“.

Feinstaub zu Silvester in Hannover: Keine hohe Belastung

Luftqualität Jahreswechsel 2021/2022 Hannover Quelle: Umweltbundesamt

Böller-Einschränkungen sorgen für bessere Luft

In den Stunden zuvor war die Luftqualität sogar noch besser gewesen. Obwohl einige Böller und Raketen gezündet wurden, war diese in der gesamten Silvesternacht laut Umweltbundesamt sogar „sehr gut“ gewesen. Die Messstation an der Göttinger Straße hatte noch um 24 Uhr einen Wert von neun Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemeldet, bis 3 Uhr stieg er auf 15 Mikrogramm an.

Nach Einschätzung des Vereins Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die bundesweit geringere Feinstaubbelastung ihre Ursache im Verkaufsverbot von Feuerwerk. „Es ist ein Erfolg, dass insgesamt die Belastung deutlich gesunken ist. Viele Menschen und Tiere hatten ein ruhigeres und gesünderes Silvester“, sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.

Ähnlich wie bei diesem Jahreswechsel war die Situation im Vorjahr, als ebenfalls strikte Einschränkungen in Sachen Feuerwerk galten. Am 31. Dezember 2020 stellte die Messstation an der Göttinger Straße eine Feinstaubbelastung von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft fest. Bis drei Uhr am Neujahrstag 2021 war dieser auf 17 Mikrogramm angestiegen. Im Verlaufe des 1. Januars kletterte dieser weiter bis auf 33 Mikrogramm. Die Luft blieb damit jedoch im Bereich „gut“.

1. Januar 2020: Behörde warnt vor Aufenthalt im Freien

Kein Vergleich zum Jahreswechsel 2019/2020 – also kurz vor Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland: Bewegung an der frischen Luft in Hannover war damals keine gesunde Idee. Das Böllern in Kombination mit einer Fast-Windstille sowie einer dichten Nebelglocke über der Region hatten die Feinstaubwerte explodieren lassen. Zwischenzeitlich wurde der von der EU festgelegte Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an der Messstation an der Göttinger Straße (Linden-Süd) um fast das fünffache überschritten.

Am 31. Dezember 2019 um 8 Uhr morgens hatte die Luftqualität in Hannover mit 19 Mikrogramm noch knapp im Bereich „sehr gut“ gelegen. Ab Mitternacht schoss dieser Wert in die Höhe. Um 3 Uhr am 1. Januar meldete die Messstation Göttinger Straße dann bereits 145 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft.

Luftqualität Jahreswechsel 2019/2020 in Hannover Quelle: Umweltbundesamt

Weil sich die Wetterlage damals kaum änderte und fast kein Wind wehte, blieb die Belastung bestehen und schaukelte sich weiter hoch. Der Höchstwert mit 190 Mikrogramm wurde um 19 Uhr gemessen. Das Umweltbundesamt stufte die Luftqualität als „sehr schlecht“ ein und warnte ausdrücklich vor einem Aufenthalt im Freien.

Erst am frühen Morgen des 2. Januars 2020 wurde der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm in Hannover wieder unterschritten. Allerdings war der Jahreswechsel 2019/2020 wetterbedingt ein Extremfall. 2018/2019 ließ die Böllerei die Werte zwar auch spürbar steigen. Allerdings wurde am 1. Januar 2019 nur ein Spitzenwert von 43 Mikrogramm gemessen. Am 1. Januar 2018 lag dieser bei 41 Mikrogramm.

