Hannover

Hitze und Trockenheit haben die Brandgefahr vielerorts stark erhöht. Manchmal reicht die Hitze von der Abgasanlage einer Landmaschine oder eine achtlose weggeworfene Zigarettenkippe, um ein Feld, eine Wiese oder eine Straßenböschung in Brand zu setzen. Das erklärt, warum es am Freitagmittag plötzlich Alarme für die Feuerwehren an vielen Stellen im Umland gab. Ein Überblick.

Waldbrand bei Ramlingen

In einem Waldgebiet zwischen Ramlingen, Ehlershausen und Engensen hat die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 4 bereits am Donnerstag bei einem zufälligen Überflug der Region einen Waldbrand entdeckt. Zwar begann nach dem Alarm sofort der Löscheinsatz. Doch auch heute noch entdecken die Löschtruppen immer wieder Brandnester, die das Feuer erneut auflodern lassen. Die Feuerwehr rechnet mit weiteren Einsätzen in dem Gebiet.

Kornfeld brennt an der Burgstraße

Zwischen der Schloß Ricklinger Burgstraße und der Ortschaft Horst ist ein Feldbrand ausgebrochen. Seit 12.45 Uhr ist die Feuerwehr im Einsatz. Durch den kräftigen Wind breitet sich das Feuer schnell aus. Auch aus Meyenfeld wurde kurze Zeit später ein Brand gemeldet.

Feld in Flammen bei Isernhagen H.B.

Gegen 13 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein: Ein Feld in Isernhagen H.B. war in Brand geraten. Schnell breiteten sich die Flammen auf eine Fläche von mehr als 1000 Quadratmeter aus. Von mehreren Seite rückten Feuerwerhleute aus Isernhagen, Kaltenweide und Krähenwinkel gegen das Feuer vor. Unterstützung erhielten die Löschtrupps von Landwirten, die das rauchende Stoppelfeld stellenweise umpflügten. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle.

Von lok