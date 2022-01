Herr Semper, Sie sind gerade einmal 34 Jahre alt, mischen aber schon seit ungefähr 15 Jahren für die CDU in der Kommunalpolitik von Hannover mit. Neuerdings sind sie Vorsitzender der größten Oppositionsfraktion im Rat. Werden Sie schon auf der Straße erkannt?

Nein. Als Kommunalpolitiker wird man in der Regel nicht erkannt, da ist man nicht so im Fokus. Zum Glück.

Dank ihrer langen Karriere haben Sie doch einen Überblick: Was hat die Stadt in all den Jahren denn gut gemacht?

Das ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe als Oppositionsführer zu sagen, was gut läuft. Aber ich glaube, Hannover hat einen relativ großen Fundus an sozialem Zusammenhalt und viele soziale Initiativen, die von der Stadt unterstützt werden. Ich glaube, wir haben auch ein breites kulturelles Angebot, das Unterstützung erfährt. Darauf kann man insgesamt stolz sein.

„Die Probleme sind geblieben“

Jetzt dürfen Sie auch sagen, was nicht so gut läuft.

Zweieinhalb Jahre nach der Oberbürgermeisterwahl reden wir immer noch über dieselben ungelösten Probleme: Wir haben erhebliche Defizite beim Bürgerservice, in der Digitalisierung geht es nicht voran, die Schulgebäude sind marode. Da ist wenig geschehen, und nicht ein Fünkchen Zauber, der nach der Wahl von Belit Onay da war, ist geblieben.

Ist es nicht frustrierend, dass die CDU in Hannover anscheinend keine Mehrheit erreichen kann? Nie war die SPD nach 70 Jahren Dauerregentschaft so verwundbar wie 2019, und doch hat es die CDU mit einem guten Kandidaten nicht geschafft, den Oberbürgermeister zu stellen. Seit der Ratswahl im September ist die CDU sogar nur noch drittstärkste Kraft.

Bei der Wahl zum Oberbürgermeister hat die CDU eine Chance verpasst, ohne Frage, obwohl es einer der besten Wahlkämpfe war, den ich erlebt habe. Im vergangenen September waren wir bundespolitisch in schwerem Fahrwasser. Dass wir in Hannover noch über 20 Prozent gelandet sind, ist sogar ein Achtungserfolg. Aber keine Frage: Die CDU hat ein Problem in den großen Städten.

CDU fördert die Frauen nicht zu wenig

Liegt das nicht vielleicht auch daran, dass die CDU die Frauen nicht gut anspricht? Von 13 Fraktionsmitgliedern im Rat sind nur zwei weiblich...

Die Menschen entscheiden bei der Wahl nicht nach Geschlecht. Da bin ich ziemlich sicher. Unabhängig davon ist es natürlich unser Ziel, auch bei den Personen einen Querschnitt der Bevölkerung abzubilden. Im Parteivorstand haben wir eine paritätische Besetzung. In der Region haben wir von sieben städtischen Abgeordneten sechs Frauen. Auch wenn das im Rat unglücklich gelaufen ist, müssen wir uns als CDU Hannover nicht vorwerfen lassen, dass wir zu wenig Frauen fördern.

Felix Semper ist seit dem 4. November 2021 der Vorsitzende der CDU-Fraktion im hannoverschen Rat. Der 34-Jährige wurde in Hannover geboren und wuchs in Bothfeld auf, wo er heute auch mit Frau und Tochter lebt. Während des Jurastudiums in Göttingen hat sich Semper mit CDU-Kreisverbandschef Maximilian Oppelt und einem weiteren Mitbewohner eine WG geteilt. Der Jurist arbeitet als Rechtsanwalt in der Kanzlei Bethge in der hannoverschen Innenstadt. Er bezeichnet die Politik als sein größtes Hobby.

Gibt es einen Plan, wie die CDU in fünf Jahren an die Macht kommt?

Beim Thema Umweltpolitik müssen wir uns eine größere und eigene Glaubwürdigkeit erarbeiten. Zum Beispiel unser 16-Punkte-Plan für saubere Luft und gegen Fahrverbote, mit dem wir deutlich gemacht haben, was unsere eigenen Vorstellungen von Umweltpolitik sind – und die unterscheiden sich deutlich von den Grünen. Wir wenden uns gegen Bevormundung und wir sind auch dafür, dass man den sozialen Aspekt im Blick behält. Viele können sich diesen rasanten Wandel nicht leisten.

„Wollen kein Feldzug gegen das Auto“

Wie wollen Sie denn Umwelt, Verkehr und die sozialen Aspekte unter einen Hut bekommen?

Wir wollen beispielsweise den Nahverkehr attraktiver machen, das Preissystem günstiger gestalten.

Mit einem 365-Euro-Ticket etwa?

Wir haben immer gesagt: Wenn man das durchfinanziert, können wir uns für diese Idee erwärmen.

Lässt sich das denn finanzieren?

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das zu beantworten ist Aufgabe der Region. Aber allein an den Preisen kann man die Attraktivität auch nicht ausmachen. Wichtig ist auch, das Park-and-Ride-Angebot an den Stadträndern auszubauen. Wenn ich Parkraum in der Innenstadt verknappe, muss ich anderswo Alternativen schaffen.

„Lebendige, bunte, durchmischte Innenstadt“

Gibt es nicht zu viele Autos in der Stadt?

Finde ich nicht. Man könnte den Verkehrsraum punktuell anders aufteilen, aber eine autofreie Innenstadt ist nicht das Allheilmittel. Das Rathaus ist bei der Innenstadt im Moment sehr fokussiert auf das Thema Einkaufen. Wir müssen die Innenstadt viel breiter aufstellen, damit wir eine lebendige, bunte, durchmischte Innenstadt bekommen mit Wohnen, kulturellen Einrichtungen, Veranstaltungen. Die Stadtentwicklungskonzepte sind zehn Jahre alt, und die Stadt verliert mit dem Innenstadtdialog noch mehr Zeit. Wir wollen deutlich in den Fahrradverkehr investieren, aber, und das unterscheidet uns von den Grünen: Wir wollen keinen Feldzug gegen das Auto. Die Innenstadt muss für alle erreichbar bleiben.

Wie könnte man die Innenstadt denn schnell attraktiver machen?

Die Menschen wünschen sich mehr Grün. Fassadenbegrünung, Hochbeete, Entsiegelung von Flächen – das hätte man schon längst machen können.

„Der Ordnungsdezernent könnte mehr tun“

Laut einer Bürgerbefragung wünschen sich die Menschen auch mehr Polizei und Ordnungskräfte in der Stadt – ein Thema wie gemacht für die CDU, oder?

Der Ordnungsdienst der Stadt ist in weiten Bereichen nicht voll einsatzfähig. Da fehlt der politische Wille, aber es fehlt auch das Personal. Der Ordnungsdezernent könnte deutlich mehr tun, aber die Ratsmehrheit hat auf dem Thema einfach keinen Fokus. Gerade die Grünen bremsen da. Es fehlt der Wille, ein Signal zu setzen, dass man etwa den Küchengarten in Linden oder das Steintor nicht Halbstarken und Gangs überlassen will.

Wollen Sie eigentlich eines Tages Oberbürgermeister von Hannover werden?

Meine neue Position bereitet mir große Freude. Und ich bewerbe mich demnächst als Direktkandidat der CDU Hannover für die Landtagswahlen im Oktober. Das sind Herausforderungen genug. Die Frage, wer Oberbürgermeisterkandidat der CDU im Jahr 2027 wird, stellt sich derzeit überhaupt nicht.

