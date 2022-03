Hannover

Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Gegenwartskünstler – und als einer der exzentrischsten. Zugleich ist Markus Lüpertz (80), der das umstrittene Reformationsfenster für die Marktkirche entworfen hat, ein persönlicher Freund von Altkanzler Gerhard Schröder.

Prof. Lüpertz, die Marktkirche hat jetzt beschlossen, den Einbau Ihres Reformationsfensters vorerst auf Eis zu legen. Wie bewerten Sie dies?

Ich bin natürlich als Mensch und Künstler tief enttäuscht. Ich habe lange an dem Fenster gearbeitet, das ganz unzweifelhaft eine Bereicherung für die Kirche wäre. Wir haben lange um den Einbau gekämpft, auch juristisch. Dann gab es endlich grünes Licht – und nun wird der Einbau doch wieder ausgesetzt.

Können Sie die Begründung nachvollziehen, dass Altkanzler Schröder als Sponsor des Fensters wegen seiner Nähe zu Putin diskreditiert sei?

Dazu sage ich nichts. Nur so viel: Für die Zeiten, in denen wir gerade leben, können wir alle nichts. Ich persönlich habe von der Entscheidung und der Begründung des Kirchenvorstands erst erfahren, nachdem dieser die Öffentlichkeit bereits informiert hatte. Ich bereite derzeit eine wichtige Ausstellung meiner Werke im französischen Orléans vor, die Nachricht hat mich hier überrascht.

Was erhoffen Sie sich nun?

Die Marktkirchengemeinde will das Fenster nun offenbar selber finanzieren. Ich selbst werde noch entscheiden, wie ich mich in der Angelegenheit weiter verhalte. Ich wünsche mir nur, dass ich den Einbau des wunderbaren Fensters noch erlebe. Wenn die eigene Arbeit nicht so gezeigt wird, wie sie gezeigt werden sollte, ist das frustrierend.

Von Simon Benne