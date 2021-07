Hannover

Der Verdächtige, der am Sonntagabend einen Mann im Steintorviertel aus einem Fenster im vierten Stock gestoßen haben soll, ist wieder frei. Das teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei auf HAZ-Anfrage mit. Obwohl dem 36-Jährigen versuchte Tötung vorgeworfen wird, gebe es bislang keinen dringenden Tatverdacht – und der ist für die Anordnung einer Untersuchungshaft zwingend vorausgesetzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind weiter offen.

Der Beschuldigte war direkt nach dem Fenstersturz festgenommen worden, doch am Montag entließ ihn die Polizei wieder aus dem Gewahrsam. „Die Tat war bislang noch nicht genügend aufklärbar“, sagt dazu Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der 36-Jährige bestreite vehement, an der Auseinandersetzung und dem Stoß aus dem Fenster beteiligt gewesen zu sein. „Das Opfer wiederum ist noch nicht vernehmungsfähig“, sagt Söfker. Am Sonntagabend musste der 35-Jährige wegen eines gebrochenen Oberschenkels operiert werden.

Gefallen oder gestoßen?

Bislang bekannt ist, dass der Schwerverletzte gegen 19.10 Uhr an der Reitwallstraße aus dem vierten Stock fiel und im Hinterhof auf dem Flachdach eines zweigeschossigen Anbaus landete. Momentan geht die Polizei davon aus, dass vier Männer zu dem Zeitpunkt in der Wohnung gewesen sein könnten. Mieter ist der beschuldigte 36-Jährige. „Womöglich gab es einen Streit“, sagt Söfker. Der Grund ist jedoch unklar. Während der Auseinandersetzung fiel der 35-Jährige dann aus dem Fenster. Laut Söfker ist aber offen, „ob er gefallen ist oder gestoßen wurde“.

Bis auf Weiteres bleibt die Staatsanwaltschaft daher beim Vorwurf der versuchten Tötung. Doch diese schwere Anschuldigung allein reicht nicht aus, um Untersuchungshaft anzuordnen. „Wir müssen jetzt insbesondere die detaillierte Befragung des Opfers abwarten“, sagt Söfker. Möglicherweise ergeben sich dadurch neue Erkenntnisse, um den Beschuldigten erneut festzunehmen. Ebenso dauert die Suche nach den zwei anderen Männern an, die angeblich ebenfalls in der Wohnung waren. Die Polizei konnte sie am Sonntag nicht mehr antreffen.

