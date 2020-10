Fenstersturz in Hannover: Lebensgefährte wird Haftrichter vorgeführt

Hannover

Der Lebensgefährte der Frau, die am späten Sonnabend nach einem Streit mit dem 44-Jährigen aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Hannover-Vahrenwald stürzte, kommt vor den Haftrichter. Das teilte die Polizei am Montagvormittag auf HAZ-Anfrage mit. Bislang war noch offen, ob der Mann mit dem Vorfall etwas zu tun hatte. Aus Sicht der Ermittler scheint es jetzt allerdings einen Zusammenhang zu geben.

„Der Mann soll am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden“, sagte Behördensprecher Martin Richter. Auf Nachfragen, welche Erkenntnisse die Polizei im Zuge ihrer Ermittlungen erlangt hat, antwortete er hingegen ausweichend: „Wir müssen schauen, ob der Richter unserer Argumentation folgt.“ Sobald das Ergebnis vorliegt, soll es weitere Informationen geben – voraussichtlich in den Mittagsstunden. Dass der 44-Jährige jedoch einem Haftrichter vorgestellt wird, bedeutet bereits, dass den Mann aus Polizeisicht mindestens eine Teilschuld trifft.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Mann seit dem Vorfall in Gewahrsam

Die 36-Jährige stürzte am Sonnabend gegen 23.55 Uhr aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Vahrenwalder Straße. Die Frau landete im Garagenhof auf einem Vordach und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die Feuerwehr musste das Opfer mithilfe einer Drehleiter bergen, im Krankenhaus wurde die Frau noch in der Nacht notoperiert. Sie selbst konnte aufgrund ihres Gesundheitszustandes noch keine Angaben zu dem Vorfall machen. Der 44-Jährige kam noch in derselben Nacht vorläufig in Polizeigewahrsam, er hatte einen Alkoholwert von 2,9 Promille.

Von Peer Hellerling