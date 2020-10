Covid-19 - Ferienende: So läuft der Schulstart am Montagmorgen in Hannover

Die Schule hat wieder begonnen – unter verschärften Corona-Bedingungen. Ein Problem bleibt der Schulweg, in überfüllten Bussen und Bahnen ist das Abstandhalten unmöglich. Unterdessen schreibt Schulminister Tonne an Lehrer und Schüler, was er jetzt von Prüfungsdruck hält.