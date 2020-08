Wandern im Deister, Eintauchen in die Welt der Meerestiere: Die AWO hat ein Ferienprogramm für Grundschüler veranstaltet. Die Bürgerstiftung finanzierte das Programm.

Rainer Bartlau überreicht einen Scheck in Höhe von 3640 Euro an Gabriele Schuppe (rechts). Mit auf dem Bild: AWO-Mitarbeiterin Anna Donjes. Für die Kinder ging es anschließend in das Sea Life. Quelle: Christian Degener