Hannover

Sei gut einem halben Jahr arbeitet die sogenannte Cold-Case-Einheit der Polizeidirektion Hannover ungelöste Kapitalverbrechen auf. Jetzt haben die Beamten unter Leitung von Kriminaloberrat Lars Wistuba zum ersten Mal neue Ermittlungsansätze zu einem Mord vor 25 Jahren. Die Einheit rollt deswegen den Fall Norbert Schardin wieder auf. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Hannover haben die Ermittler eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen.

Die Polizei sucht neue Hinweise zu dem 1995 getöteten Fernfahrer Norbert Schardin. Quelle: Polizei

Leiche lag in einem Container

Der damals 57-jährige Berufskraftfahrer Norbert Schardin aus Seelze wurde am 8. Februar 1995 auf dem Gelände Spedition Michaelis an der Kreisstraße in Misburg-Süd erschossen. Der gelernte Tankwart hatte erst ein halbes Jahr für die Spedition gearbeitet, die heute nicht mehr existiert, und sollte mit einer Ladung Salz nach Kopenhagen aufbrechen. Ein Mitarbeiter entdeckte die Leiche des Fernfahrers gegen 5 Uhr in einem Fracht-Container.

Nach Angaben der Polizei ist der Familienvater kaltblütig hingerichtet worden. Vier Jahre später konnte die mutmaßliche Tatwaffe im Zusammenhang mit anderen Ermittlungen identifiziert werden. Doch der Mörder läuft noch immer frei herum. „Die Waffe ist bei einer Wohnungsdurchsuchung in einem anderen Verfahren sichergestellt worden. Wir können ausschließen, dass derjenige, bei dem die Waffe entdeckt wurde, etwas mit dem Tod des Fernfahrers zu tun hat“, sagt Kathrin Söfker, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover.

Die Ermittler der Cold-Case-Einheit haben inzwischen die Spuren aus dem Jahr 1995 beim Landeskriminalamt nach den neusten wissenschaftlichen Methoden untersuchen lassen. So haben sie unter andrem an der Waffe DNA-Spuren entdeckt. Zudem haben die Beamten mehrere Zeugen von damals erneut befragt. „Daraus haben sich neue, vielversprechende Ermittlungsansätze ergeben“, sagt Lars Wistuba, der Leiter der Einheit.

Polizei sucht Zeugen

Der Schritt an die Öffentlichkeit soll zweierlei bewirken. Zum einen baut er einen gewissen Druck auf den Täter oder mögliche Mitwisser auf. Zum anderen könnten sich weitere Zeugen daran erinnern und den Kontakt mit den Ermittlern suchen. Die Cold-Case-Einheit ist auf Hinweise zu Beobachtungen angewiesen, die Zeugen am betreffenden Morgen in Misburg-Süd gemacht haben. Die ausgesetzte Belohnung soll ein weiterer Anreiz sein, sich unter der Nummer (0511) 1095555 zu melden. „Ich bin mir sicher, dass wir den Fall noch in diesem Jahr aufklären können“, sagt Wistuba.

Mit dieser Waffe wurde Norbert Schardin erschossen. Quelle: Polizei

Von Tobias Morchner