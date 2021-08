Hannover

Das Musikfestival „Punk in Drublic“ auf der Faustwiese fällt dieses Jahr aus. Das hat der Veranstalter mitgeteilt. Das Festival soll nun 2022 stattfinden. Das Punkfestival war wegen der Infektionslage bereits einmal vom 5. Juni auf den 28. August 2021 verschoben worden. Nun lässt sich auch dieser Termin nicht mehr halten. Man habe „keine andere Wahl“, heißt es vom Tourveranstalter. Sie verweisen auf die aktuellen Regeln für Großveranstaltungen in Deutschland, auch die Shows in Gelsenkirchen und Berlin sind wegen der Corona-Bestimmungen abgesagt.

Zuletzt lief das „Punk in Drublic“-Festival 2019 auf dem Faustgelände mit damals 7000 Besuchern. Für dieses Jahr war mit 5000 Fans geplant worden. Die aktuell geplante Veranstaltung war ausverkauft.

Keine großen Festivals in Hannover

Die Organisatoren vom Kulturzentrum Faust hatten sich gefreut, dass das Festival mit Bands wie Fat Mike und NOFX zum dritten Mal mit einem Sommer-Open-Air in Hannover gastiert – passend zum 30-jährigen Jubiläum des Kulturzentrums Faust.

Mit „Punk in Drublic“ ist nun auch das letzte große Festival, das für dieses Jahr noch in Hannover angesetzt war, verschoben. Abgesagt wurden dieses Jahr auch das NDR-2-Plaza-Festival (verschoben auf den 27. Mai 2022) sowie die N-Joy-Star­show (verschoben auf den 28. Mai 2022), das Fährmannsfest in Linden und das internationale Masala-Weltbeat-Festival am Pavillon.

Von Bärbel Hilbig