Hannover

Geboren ist das Festival aus der Corona-Not. Weil „Hannover hört hin“ aber schon nach einem Jahr ein lieb gewonnenes Fest ist, laden wir Sie einfach noch mal ein. Wir, das sind Ihre HAZ und die Sparkasse Hannover. Vom 16. bis zum 18. Juli sorgen wir – natürlich mit Sicherheitsabstand – im Georgengarten für drei Tage voller Musik, Talks und Kabarett. Mit renommierten Künstlern, Erzählern, Musikerinnen, Produzenten und Autorinnen und Autoren bringen wir den HAZ-Leserinnen und -Lesern trotz der Corona-Krise echte Festivalatmosphäre. Unterstützt werden wir dabei von der Hörregion Hannover.

Festival beginnt mit Rapper Spax

Die Nachmittage von „Hannover hört hin“ sind vor allem für die jüngeren Zuhörer gedacht – los geht es am Freitag, 16. Juli, um 16 Uhr deshalb mit Rapper Spax. Er hat nicht nur mit bekannten Künstlern wie LL Cool J kooperiert, sondern ist für das Goethe-Institut auch in Neuseeland und Westafrika unterwegs gewesen. Spax engagiert sich an Schulen und vermittelt jungen Menschen, wie Rap funktioniert. Mit Schülerinnen und Schülern aus der Region Hannover hat Spax Hörspiele zum Thema Klimawandel aufgenommen – über die Ergebnisse des Projekts spricht er bei „Hannover hört hin“, und bringt gleich ein paar Hörproben mit.

Abenteuerkabarett von Liese-Lotte Lübke

Liese-Lotte Lübke stammt aus Großburgwedel und kombiniert eigene Texte mit Songs, zu denen sie sich am Klavier begleitet. Von 2010 bis 2015 tourte sie mit ihrem ersten Soloprogramm „Bloß Liese“ bundesweit. Ihr aktuelles Programm heißt „Und wenn schon ...“. Liese-Lotte Lübke war in TV-Sendungen wie „Ladies Night“ und „Alfons & Gäste“ zu sehen und verbindet berührende und mahnende Momente mit lebensnahen Themen. Sie tritt am 16. Juli um 17.30 Uhr auf.

Jakob Karl singt von Roadtripps und durchzechten Nächten

Die Musik von Jakob Karl ist kann vieles. Seine Lieder handeln von vor Romantik triefenden Liebesgeschichten, aber auch von miesen Tagen, an denen man die vier Wände des viel zu kleinen WG-Zimmers am liebsten nie wieder verlassen will. Die Musik von Jakob Karl funktioniert auch dann noch, wenn sie auf das Wesentliche reduziert wird, denn genau so ist sie auch entstanden: nur mit einer Gitarre, einer ehrlichen Stimme und meistens unterwegs. Der Sänger kommt am Freitag um 19 Uhr auf die Bühne im Georgengarten.

Poetry Slam bei „Hannover hört hin“

Für Fans von Dichterschlachten ist der Poetry-Slam „Macht Worte!“ keine Unbekannte. Henning Chadde und Jan Egge Sedelies veranstalten unter diesem Titel regelmäßig Wettkämpfe, bei denen Autorinnen und Autoren um die Gunst des Publikums buhlen. Bei der Hörfest-Sonderausgabe von „Macht Worte!“ treten ab 20 Uhr im Georgengarten Geschichtenerzähler und -erzählerinnen auf. Mit dabei sind Tanja Schwarz, Eric Leichter, Bernhard Hoffmeister und Matti Linke. Um 20 Uhr am Freitag beginnt der Poetry Slam im Georgengarten.

Orchester im Treppenhaus zeigt Konzertexperiment

Das Orchester im Treppenhaus hat ein binaurales Hörstück aufgenommen. Es ist Musikstück und Konzertexperiment. Worum es geht? Ein Mann ist allein in seinem Zimmer. Zurzeit kommt er selten raus, fühlt sich angespannt und ist viel in seinen sich kreisenden Gedanken gefangen. Aber ist da nicht noch jemand? „Ich spüre, dass Sie mich hören. Wie sind Sie in mein Zimmer gekommen?“ Niemand ist zu sehen, doch hat der Mann so ein Gefühl, als würde jemand seinen Gedanken lauschen. Die hörenden Gäste begeben sich auf gemeinsame Spurensuche. Das Orchester beendet den ersten Festivaltag um 21.30 Uhr am Freitag, 16. Juli.

Sonnabend beginnt mit Konzert für Kinder mit keja

Keja ist Liedermacher aus Hannover. Nur mit seiner Gitarre und Stimme schafft er seine eigene Variante des Urban Folks. Was den Sänger bewegt und vorantreibt, spiegelt sich in seinen Texten wider. Dazu trägt keja Lieder für Kinder vor. Manche sind sicherlich bekannt, andere dafür ganz neu. Und vor allem werden sie Spaß machen. Keja ist am Sonnabend, 17. Juli, um 14 Uhr zu hören.

Ulrike Haberer und Jens-Uwe Korte erzählen Märchen

Damit Zuhören richtig Spaß macht, braucht es gute Erzähler. Ulrike Haberer und Jens-Uwe Korte können erzählen, am besten Märchen. Sie sind Teil des Netzwerks „MärchenErzählenHannover“ und bringen am Sonnabend ab 15 Uhr Geschichten von Abenteuern, merkwürdigen Begegnungen und Prinzessinnen, die in unterirdischen Schlössern verschwinden, mit. Bis die Märchen allerdings ein gutes Ende nehmen, müssen die jungen Hörerinnen und Hörer einem Rätsel auf die Spur kommen, Riesen überlisten und Hexen überreden, Gutes zu tun.

Interaktives Hörspiel für Kinder

Das Junge Ensemble aus Stuttgart hat sich auf interaktive und kreative Hörspiele für Kinder spezialisiert. Für „Hannover hört hin“ steuert es eine exklusive Produktion bei. Zu hören ist „Eine Reise in Dein Zimmer“: Eine partizipative Performance für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, angeleitet von Schauspielerin Anna-Lena Hitzfeld und Theaterpädagoge Paul-Maurice Röwert. Um 16 Uhr beginnt am Sonnabend das Hörspiel.

HAZ-Autoren lesen aus ihren besten Glossen

Erzählen können auch die HAZ-Redakteurinnen und -Redakteure. In unserer Hannover-Glosse „Lüttje Lage“ schreiben sie von ihren kritischen Verhältnissen zu Tauben, skurrilen Begegnungen in der Stadt oder ihren unfreiwilligen Aufenthalten im Gartenschuppen. Insgesamt haben Autorinnen und Autoren der HAZ mittlerweile etwa 7500 Glossen geschrieben. Die kurzen Texte der Journalisten kommen bei den Lesern gut an. Denn die Autoren und Autorinnen, die ansonsten bemüht sind, die Welt der Nachrichten möglichst kritisch und sorgfältig zu untersuchen und zu sortieren, beschreiben dort humorvoll das Leben, wie es ist. Oder wie es sein könnte. Zum 25-jährigen Jubiläum der „Lüttje Lage“ laden nun mehrere Autoren und Autorinnen zu einer kleinen Lesung ihrer Lieblingskolumnen ein. Am Sonnabend um 16.30 Uhr sind Hans-Peter Wiechers, Susanna Bauch, Johanna Stein, Simon Benne, Rüdiger Meise, Mathias Klein und Bernd Haase dabei. Und sicherlich noch ein Überraschungsgast. Die Autorinnen und Autoren kommen um 16.30 Uhr am Sonnabend in den Georgengarten.

moa theater präsentiert Kurz-Hörspiele

Was tun, wenn man als Theatergruppe nicht wie gewohnt Theater spielen kann? In der Corona-Zeit ist das moa theater erfinderisch geworden. So sind die ersten Kurz-Hörspiele entstanden – die „moa shorts“ – selbst geschrieben und vertont von den Mitgliedern des Vereins in Hannover. Inzwischen gibt es neun Hörspiele, die bei den gängigen Podcast-Anbietern (Spotify, Anchor, Apple) und auch auf Youtube abrufbar sind. Die Geschichten sind so vielseitig wie der Verein selbst: Es entstanden unter anderem ein Mockumentary-Beitrag („Die kleinen Haudegen“), ein Thriller („Tödliche Therapie“), ein Western („Das Versprechen“), Kinder-Hörspiele und eine kleine kulinarische Dystopie („Fleischlust“). Die „moa shorts“ laufen am Sonnabend ab 18 Uhr.

Malte Lahrmann erklärt den perfekten Klang

Malte Lahrmann ist Tonmeister und Experte für Hörkultur und Klänge. Gemeinsam mit Musikerin und Schauspielerin Denise M‘Baye hat er sich für die Hörregion auf die Suche nach dem perfekten Klang gemacht und sammelte akustische Eindrücke vom Rauschen der Brandung bis zur wummernden Bassdrum. Das Ergebnis präsentiert er als Podcast. Zudem hat er sich dem Phänomen ASMR angenähert. Dabei geht es um knisternde Geräusche und flüsternde Stimmen, die bei Menschen kribbelnde und angenehme Gefühle auf der Haut hinterlassen. Lahrmann erklärt den Gästen, warum unser Körper so sensibel auf manche Geräusche reagiert. Malte Lahrmann ist am Sonnabend um 18.30 Uhr zu hören.

Konzert von Tilman Birr

Betrunkene Männerausflüge im Regionalexpress, saure Menschen in sozialen Medien, Rentnerpärchen in identischen Outdoorjacken: Die Welt ist schon eine ziemliche Zumutung. Tilman Birr singt über sie, schreibt Bücher und Bühnenprogramme und ist eine Hälfte des Akustikcoverrockduos „Welthits auf Hessisch“. Er hat es nicht nötig, alle Kleinkunstpreise aufzuzählen, die er gewonnen hat. Trotzdem war er fast mal Finalist des Holtendorfer Humorhobels. Er betritt am Sonnabend um 20 Uhr die Bühne.

Talk und Hörspiel mit Interplanar

Unter dem Titel Interplanar Produktion entwickeln Jochim-C. Redeker und Balthasar v. Weymarn regelmäßig Hörspiele und Hörspielserien. Zu „Hannover hört hin“ wird Produzent Redeker über den Werdegang von Interplanar sprechen und stellt „Und auf Erden Stille“ vor. Hierbei geht es um die 16-jährige Rhiannon, die mit 200 anderen Überlebenden der Großen Katastrophe tief unter der Erde in einem verlassenen Bergwerk lebt. Mit ihrer Armbrust geht sie tagsüber auf die Jagd nach Luchsen, Rentieren und Hunden. Als ein Bericht des Informationstrupps Rhiannons verschollen geglaubten Vater anklagt, ein für die Große Katastrophe verantwortliches Virus geschaffen zu haben, wird sie verbannt. Sie darf nur zurückkehren, wenn sie ein Gegenmittel findet. Die Endzeit-Hörspielserien verspricht eine packende Handlung, lebensnahe Figuren, intensive Dialoge, spektakuläres Sounddesign, epische Musik und die Antwort auf die Frage, warum „auf Erden Stille“ ist. Los geht es am Sonnabend um 21 Uhr.

Lesung für Kinder und Jugendliche von Karin Müller

Karin Müller wollte schon immer Tieren helfen und Bücher schreiben. Sie studierte Kulturwissenschaften in Lüneburg, volontierte bei Radio ffn, schrieb freiberuflich für Hörfunk und Tageszeitung und übernahm Übersetzungen und Lektorat für Bücher. 1998 veröffentlichte sie ihren ersten eigenen Jugendbuchroman. Seitdem sind mehr als 80 Kinder- und Jugendbücher erschienen und diverse Buchreihen von „Zwei Ponys halten alle auf Trab“ über „Das Delfinmädchen“, „Nordlicht“, „Nordstern“ bis zum „Rätsel des Pferdeamuletts“, „Villa Hufschuh“, „Die Pferdebande“ und viele mehr. Nun stellt sie ein eigenes Leseprogramm für die jungen Gäste zusammen und zeigt es am Sonntag um 14 Uhr bei „Hannover hört hin“.

Satire mit Imre Grimm und Uwe Janssen

Imre Grimm und Uwe Janssen: Zwei knasternde Schwadroneure, weidlich fatigant und derohalben nur halbschlächtig schnurrig? Hanebüchener Kokolores! Die beiden hannoverschen Kolumnisten und Satiriker holen in ihrem sechsten Programm „PING!“ ein paar schöne, alte Wörter aus der Kiste und treiben nach alter Väter Sitte Schindluder mit dem Typenrad, dem Farbband und dem Zeitgeist: honett, bumsfidel und schlankerhand bonfortionös. PING – das steht übrigens für „perfekt inszeniertes Nonsensgefasel“. Die einäugigen Zwillinge der norddeutschen Sitzcomedy betreten am Sonntag um 15 Uhr die Bühne.

Feministische Lesung von Svenja Gräfen

Svenja Gräfen aus Leipzig schreibt Bühnentexte, Romane, Essays und Drehbücher. Sie hat bereits bei mehr als 500 Poetry Slams in Deutschland, Dänemark, Österreich, der Schweiz und den USA mitgemacht. In diesem Jahr erschien ihr drittes Buch „Radikale Selbstfürsorge jetzt. Eine feministische Perspektive“ bei Eden Books, das sie nun beim „Hannover Hört Hin“ vorstellen wird. Am Sonntag um 16 Uhr beginnt die Lesung.

Konzert von Marie Diot

Marie Diot ist Liedermacherin. Sie macht Musik und Quatsch, eine Mischung aus Indie-Pop, Chanson und sehr viel Spaß. Ihre Konzerte bestehen aus verqueren, komischen Ansagen und Liedern, die charmant und direkt mit Wortwitz und Ironie Geschichten von Dingen erzählen, die im Leben passieren. Unterstützt vom Multiinstrumentalisten Fabian Großberg führten ihre Konzerte sie schon durch ganz Deutschland. Am Sonntag singt sie um 17.30 Uhr im Georgengarten.

Von „Die drei ???“ zu „Monster 1983“

Ivar Leon Menger ist eine der erfolgreichste und wichtigsten Hörspielentwickler („Ghostbox“, „Die drei ???“ und „Monster 1983“) in Deutschland. Quelle: privat

Ivar Leon Menger ist einer der erfolgreichsten und wichtigsten Hörspielentwickler in Deutschland. In Berlin lernte er die Synchronschauspieler Oliver Rohrbeck und Jens Wawrczeck kennen, die ihn als Autor für „Die drei ???“ bei Sony Entertainment empfahlen. Der Rest ist Hörspielgeschichte. Denn Menger hat bisher mehr als 85 Hörspiele und Hörbücher entwickelt. Für Audible erarbeitete er die 30-teilige Mysteryserie „Monster 1983“ – die zu seinen erfolgreichsten Produktionen gehört. Ivar Leon Menger spricht am Sonntag ab 18.30 Uhr im Georgengarten über die Hörspielszene.

Konzert von Kōgi

Erika Emerson und Nic Knoll fühlen sich schon seit ihrer Kindheit auf Bühnen zu Hause. Das wissen auch ihre Mitmusizierenden in den hannöverschen Bands Passepartout, Emerson Prime, Noam Bar und Jona Straub zu schätzen, mit denen sie regelmäßig in ausverkauften Klubs wie Faust, Lux, Musikzentrum oder Café Glocksee die Menschen begeistern. Nun haben die Frontfrau mit britischen Wurzeln und der Multiinstrumentalist zusammengefunden, um mit Kōgi ihre Musikalität auf den Kern der Sache zu fokussieren: mit einer Gitarre, zwei Stimmen und jeder Menge Charme. Klanglich haben sie es sich mit ihrem Groove-Pop/Soul Blend irgendwo zwischen Adele und John Mayer gemütlich gemacht. Kōgi spielen um 20 Uhr am letzten Festivaltag.

So funktioniert das „Hannover hört hin“ Ganz coronakonform setzen die HAZ und die Sparkasse Hannover bei „Hannover hört hin“ auf Kopfhörer und Abstand. Auf der 10.000 Quadratmeter großen Wiese vor dem Wilhelm-Busch-Museum können Gäste auf mitgebrachten Decken entspannen und über Kopfhörer dem Hörprogramm lauschen. Die Kopfhörer sind nicht nur desinfiziert, sondern natürlich auch kostenlos. Die Künstlerinnen und Künstler sitzen auf der kleinen Bühne, ihre Geschichten, Musik und Stimmen sind auch über große Entfernungen mithilfe der Kopfhörer gut zu verstehen. Wer am Festival teilnehmen möchte, braucht einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist – oder einen Nachweis über die vollständige Corona-Impfung. 500 Menschen können gleichzeitig in den Georgengarten. Gastronomische Angeboten kann es aufgrund von Corona nicht geben, Besucher dürfen sich aber natürlich Picknicks von zu Hause mitbringen. Unser Festival „Hannover hört hin“ ist kostenlos.

Von Jan Sedelies und Tomma Petersen