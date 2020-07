Festival „Hannover hört hin“: Im Georgengarten gibt es drei Tage lang Kultur mit Kopfhörern

Hannover

Monatelang mussten die Hannoveraner auf Kulturgenuss weitgehend verzichten – deshalb haben wir jetzt ein besonderes Geschenk für Sie: eine echte Premiere, trotz Corona-Pandemie. Die HAZ und die Sparkasse Hannover laden erstmalig zu einem Festival für Hörkultur ein – und setzen dabei auf Kopfhörer. Drei Tage lang präsentieren renommierte Künstler unter dem Titel „ Hannover hört hin“ Lesungen, Konzerte, Podcasts und Live-Hörspiele. Besucher können vom 21. bis 23. August vor dem Wilhelm-Busch-Museum mit sicheren Abständen bei einem Kulturpicknick dabei sein. Auftreten werden Autoren wie Hartmut El Kurdi, Ninia Binias und Nikola Huppertz, HAZ-Kolumnisten wie Imre Grimm, Simon Benne oder Hans-Peter Wiechers und Musiker wie die „The Voice“-Teilnehmerin Louisa Jones. Zudem gibt es einen Poetry Slam und ein Kinderprogramm.

Bildergalerie: Diese Künstler sind dabei

Zur Galerie Vom Live-Hörspiel zum Live-Konzert: Drei Tage lang gibt es vom 21. bis 23. August jede Menge Kultur im Georgengarten.

Kostenlose Kopfhörer

Wie das alles sicher und reibungslos funktioniert? Um die Corona-Auflagen zu erfüllen, können die Besucher an mehreren Stationen kostenlos desinfizierte Kopfhörer ausleihen und auf der Wiese mit den nötigen Abständen verweilen. Mit den Kopfhörern empfangen die Zuhörer das Live-Programm auch über große Entfernungen hinweg. Um Menschenansammlungen zu vermeiden wird es keine Bühne geben. Die Künstler präsentieren sich nur kurz und ziehen sich dann in Sprecherzelte zurück. Der Besuch der Veranstaltung ist derzeit auf 500 Menschen begrenzt. Sollten die Veranstaltungsauflagen gelockert werden, können bis zu 1000 Menschen bei der Premiere dabei sein. Und: Dieser besondere Hörgenuss kostet nichts. Besucher können einfach vorbeikommen, sie müssen sich nur vor Ort registrieren.

Anzeige

„Wir laden unsere Leserinnen und Leser sehr gern zu diesem ganz ungewöhnlichen Kulturerlebnis ein. So spannend – und so sicher – kann Kultur auch in diesen seltsamen Zeiten sein“, sagt HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt. „Wir freuen uns, gerade jetzt den Bürgerinnen und Bürgern ein spannendes Kulturprogramm anbieten zu können und möchten so auch gezielt Künstler und Künstlerinnen aus der Region fördern“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hannover, Volker Alt.

Weitere HAZ+ Artikel

Programm für Kinder und Erwachsene

Geboten wird eine Mischung aus Lesungen, Konzerten und Hörspielkultur. Die ersten Stunden des Programms widmen sich jeweils den Kindern. Gegen Abend laufen Live-Hörspiele und ein Poetry Slam. So stellt am Freitag, 21. August, zunächst die Gewinnerin des Jugendkulturpreises Niedersachsen, Anna Darmstädter, ihr Hörspiel „Ufos tauchen auf“ vor. Anschließend präsentiert die Autorin Ninia Binias eine Folge des Podcasts „Die kleine schwarze Chaospraxis“. Am Sonnabend, 22. August, lesen Hartmut El Kurdi, Simon Benne und Hans-Peter Wiechers. Kinder können das Hörspiel „Willkommen in Schönstedt“ erleben. Und am Abend wird es ein Tablequiz zu den Themen Hörspiel- und Popkultur geben. Am Sonntag, 23. August, präsentieren Thommi Baake und Nikola Huppertz ein Kinderprogramm, die Kolumnisten Imre Grimm und Uwe Janssen treten auf, und am Abend stellen „Die 3 Herren“ aus Kiel ein Live-Krimihörspiel vor.

In Picknick-Atmosphäre Kultur genießen

Zu den Unterstützern des Festivals gehört neben den Herrenhäuser Gärten und der Exposive Mediengruppe auch die Hörregion. „Das Festival ist eine tolle Idee, um die Ohren zu öffnen und viele Menschen gemeinsam zum Zuhören einzuladen. Das umfangreiche Programm zeigt, wie vielfältig die Hörkultur in der Region Hannover ist“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau. Vor Ort wird es keine gastronomischen Angebote geben. Die Besucher sind aufgerufen, Zutaten für ein eigenes Picknick mitzubringen. Kostenlose Decken werden ausgegeben, solange der Vorrat reicht. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Besucher können jederzeit zwischen 14 und 22 Uhr dazukommen.

Das läuft beim Festival Freitag, 21. August 16 Uhr: Hörspiel „Ufos tauchen auf“ von Anna Darmstädter

16.30 Uhr: Lesung, Talk und Podcast mit Ninia LaGrande Binias

18 Uhr: Live-Musik von Louisa Jones

19.30 Uhr: „Macht Worte!“-Poetry Slam mit Kurzgeschichten

21 Uhr: Hörspiel „Zombies in Linden 1“ Sonnabend, 22. August 14 Uhr: Live-Hörspiel für Kinder „Willkommen in Schönstedt “

“ 14.30 Uhr : Lesung für Kinder mit Hartmut El Kurdi

15.30 Uhr: Live-Hörspiel für Kinder „Willkommen in Schönstedt “

“ 16 Uhr: „Lüttje Lage“-Lesung mit Simon Benne und Hans-Peter Wiechers

und 17.30 Uhr: Lesung mit Hartmut El Kurdi

18.30 Uhr: Live-Musik von Rabea

19.30 Uhr: Tablequiz zu Hörspiel- und Popkultur

21 Uhr: Hörspiel „Zombies in Linden 2“ Sonntag, 23. August 14 Uhr: Kinderprogramm mit Thommi Baake

15 Uhr: Lesung für Kinder mit Nikola Huppertz

16 Uhr: Lesung mit Imre Grimm und Uwe Janssen

und 18 Uhr: Live-Musik von Herr Müller und sein Chauffeur

19 Uhr: Krimi-Lesung mit Wolfram Hänel und Ulrike Gerold

und 20 Uhr: Live-Hörspiel mit „Die 3 Herren“

Von Jan Sedelies