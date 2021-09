List

WG-Geschichten, Musik vom Trio Tipico Westfalica und Tango vor dem Altar: Die Erzählerin Alexan­dra Kampmeier führt beim 24. Festivals der Erzählkunst in der Markuskirche durch einen kurzweiligen Abend. „Das hatten wir so noch nie zuvor“, sagte Organisatorin Jana Raile.

Die irrwitzige Erzählung, die Kampmeier vorträgt, beginnt mit einem sprechenden Wasserkessel. der in ihre WG kommt. Als Kampmeier Duftkerzen anzündet, beginnt der Wasserkessel, von drei älteren Schwestern aus Venedig zu erzählen. Als ein gut aussehender Dogensohn unter dem Balkon der Damen vorbeigekommen sei, habe die älteste der Schwestern, 92 Jahre alt, ein mit Veilchenduft parfümiertes Tuch vor seine Füße geworfen. „Aber vor der Hochzeit darfst du die Jungfrau nicht sehen“, sagten die Schwestern im Schutz eines großen Efeus zum neugierigen jungen Mann. So kam es, wie es kommen musste: Nachdem der Dogensohn auf dem Brautbett die sieben Gewänder der alten Dame – Raile gestikuliert so, als ob sie selbst unter Mühen sie auspacken würde – entfernte, sah er „ein altes Weib“ – und warf es über die Balkonbrüstung.

Tanz vor dem Altar

Die Tangotänzerinnen und -tänzer bewegen sich eng umschlungen zu der manchmal grummeligen, dann in höheren Tonlagen vibrierenden Musik des Trio Tipico Westfalica. Ausfallschritte und Drehungen der Paare werden von Kontrabass (Friedhelm Vahrenhorst), Gitarre (Andreas Kaesler) und Bandoneon – einem „Tangoinstrument aus dem Erzgebirge, das nach langem Aufenthalt aus Argentinien zurückkam“, wie Musiker Martin Frommholz erklärt – untermalt. Ist die Musik entschiedener, dann ist auch der Tanz entschieden; doch meistens scheinen sich die Tänzer vorsichtig und in höchster Eleganz zu befühlen. „Was für eine Sinnlichkeit vor dem Altar“, sagt Kampmeier. Raile erklärt, dass die Erzähler auch Dramaturgen, Regisseure, Schauspieler und Choreografen in einem seien: „Das freie Erzählen ist wie eine Abfolge von Bildern, die die Erzähler improvisieren, es ist, als ob ein lebendiger Film im Kopf erzeugt wird.“

Engagiert: Erzählerin Alexandra Kampmeier. Quelle: Jonathan Josten

Kampmeiers Geschichte des Wasserkessels hat ein Happy End: Die verstoßene Dame, so erfahren die Zuhörer, landete in einem Baum. Das erheiterte drei Feen, die zufällig Zeuginnen der Szene wurden. Weil die alte Dame sie zum Lachen brachte, erfüllten die Feen ihr drei Wünsche: Sie soll wieder jung und schön sein, immer gute Laune haben und mit ihrem Mann glücklich werden. Als der Dogensohn am nächsten Morgen die schöne Frau im Baum hängen sah, befreite er sie. „Die Liebe hat mich verwandelt“, so die Frischvermählte.

Gitarrist Andreas Kaesler zeigt seine ganze Klasse, als er solo einen Flamenco spielt – mit blitzenden Arpeggios und gefühlvollen Läufen.

Die Liebe des Messerblocks

Kampmeiers nächste Geschichte erzählt von der Liebe ihres Messerblocks zu einer zarten Orchidee: „Wenn ich sie nur genug liebe, wird sie ein bisschen stabiler, sodass wir uns ein wenig wetzen können“, so die Hoffnung des Messerblocks. Doch der Wasserkessel kann wieder nicht an sich halten und erzählt die Geschichte vom Fischer, der eine Meerjungfrau in seinem Netz fing und sie in seiner Badewanne hielt. Die Meerjungfrau habe ihn nach einiger Zeit dazu gebracht, aus drei ihrer Schuppen und einem seiner Zehen einen Sud zu kochen – der soll ihren Fischschwanz in Beine verwandeln. Zehenlos habe der Fischer das Lachen der Meerjungfrau ertragen müssen: „Meinst du wirklich, ich würde meinen Fischschwanz hergeben?“ Wütend habe der Übertölpelte das Geschöpf zurück ins Meer geworfen – „was der Meerjungfrau sehr recht war“, so Kampmeier. „Nachdem der Wasserkessel dem Messerblock das erzählt hatte, war in meiner Besteckschublade die Hölle los.“ Standing Ovations.

Das Motto des Erzählfestivals in der Markuskirche ist „Humor und Liebe“. Am Freitag, 1. Oktober, kann beim Erzählcafé ab 17 Uhr jeder mitmachen. Am Sonnabend, 2. Oktober, findet die lange Erzählnacht „Galgenhumor und Liebesgeflüster“ statt – mit fünf Erzählern und Erzählerinnen und mit musikalischer Begleitung. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Von Jonathan Josten