In ein schwarzes Gewand gekleidet sitzt Katharina Ritter am Freitagabend im Altarraum der Markuskirche in der List, ihre Stimme hallt durch das Kirchengemäuer. Sie eröffnet das Festival der Erzählkunst in diesem Jahr, das mittlerweile bereits zum 23. Mal veranstaltet wird. Dieses Mal stehen die Geschichten unter dem Motto „ Lebenslust und Todesmut“.

„Schwer war’n die Zeiten“

Es ist still im Publikum. Gespannt lauschen zehn Kinder und ihre Familien den Worten der Erzählerin. Es sind coronabedingt weniger Zuhörer als in den Jahren zuvor, alle sitzen verteilt mit genügend Abstand. Ritters Erzählung „1000 x 1000 Schritte weit von Zuhause“ handelt von ihrer Großmutter Katharina und deren Bruder Hermann. Sie erzählt von einer Zeit, in der ihre Verwandten aufbrachen ins Unbekannte. Teils familienbiografisch authentisch, teils fiktiv unterfüttert, nimmt Ritter ihre Zuhörer mit auf eine Reise in ihre Familiengeschichte und in eine Zeit, in der die Kinder ihre Eltern finanziell unterstützen mussten. Dafür mussten sie auf Bauernhöfen fern des eigenen Zuhauses arbeiten und nicht selten auch Schindereien und Qualen über sich ergehen lassen. „Schwer war’n die Zeiten“, sagt die Erzählerin immer und immer wieder.

Ritter lässt Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen

Doch was grausam und düster beginnt, hellt sich mit der Zeit auf. Aus den verunsicherten Hauptcharakteren, die auf einem Kindermarkt wie eine Ware den Bauern feilgeboten werden, werden zufriedene Kinder, die sehr viel Zuwendung erfahren – und das trotz der eigenen Zweifel und der Gerüchte, die ihnen über ihre neue Unterkunft erzählt werden. Umso wohler sie sich fühlen, desto schneller vergeht die Zeit. Und nicht nur die Geschichte selbst, auch Ritters Erzählung geht nun immer schneller voran – bis sich schließlich der Spannungsbogen schließt und das Publikum die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit ausloten darf. Auch während der Aufführung sitzen die Zuschauer nicht nur unbeteiligt auf ihren Stühlen. Immer wieder fragt Ritter wie es weitergehen könnte, wie die Kinder die Geschichte weitererzählen würden und regt so die Fantasie ihrer Gäste an.

Festival läuft bis 4. Oktober

Es ist nicht der letzte Abend gewesen, an dem die Erzählerin aus Österreich in der Markuskirche zu Gast gewesen ist: Gleich am zweiten Festivaltag, am Sonnabend, hat sie dort das Erzählstück „Der weißt Tod“ vorgetragen. Neben Ritter treten noch weitere Wortkünstlerinnen auf – etwa Jana Raile, Suse Weiße, Cornelia Krauße und Carolin Mazloumian. Das Festival mit Erzählgottesdiensten, Musik und Erzählcafés läuft bis Sonntag, 4. Oktober. Weitere Informationen zu Terminen und Eintrittspreisen finden Sie hier.

Von Monika Dzialas