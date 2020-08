Hannover

Das Klackern der Kugel in der Sprühdose und das nachfolgende Zischen mischt sich unter die Hip-Hop-Musik, die aus den Boomboxen schallt. Die „Ihme-Hall“ unterhalb der Brücke Spinnereistraße hat sich in eine Open-Air-Galerie verwandelt. Die Künstler verewigen hier live ihre Kunstwerke auf der langen grauen Wand entlang des Flusses. Und das alles völlig legal. Das ganze Jahr über darf die Fläche bemalt und angesprüht werden. Für das Graffiti-Festival „Urban Nature - Graffiti Art and Culture 2020“ wird die Wand jedes Jahr wieder als leere Leinwand übergestrichen, damit etwas Neues entstehen kann. Das Festival geht in diesem Jahr in die dritte Runde und findet an diesem Wochenende statt.

Die 19-jährige Lizzy ist zum ersten Mal dabei –ihr Werk kann sich sehen lassen. Quelle: Irvin Villegas

Die 19-jährige Lizzy ist zum ersten Mal dabei. Mit gezielten Sprühstößen fügt sie die schwarzen und weißen Streifen des orangenen Clownfisches hinzu. Das Fischglas, in dem er schwimmt, stellt das Auge einer großen schwarzen Katze dar, die vor einem gelben Vollmond in die Ferne starrt. „Ich ergänze gleich noch eine Fischgräte“, sagt Lizzy und greift nach einer neuen Dose.

Die Besucher flanieren am Ufer entlang und schauen dabei zu, wie neue Kunstwerke entstehen. Veranstaltet wird das Festival vom Graffiti-Netz Hannover, sowie dem Ressort „Junge Kultur“ des Kulturbüros.

Viele Besucher flanieren am Ufer entlang und schauen dabei zu, wie neue Kunstwerke entstehen. Quelle: Irving Villegas

„Es war ein großer Schritt, dass die Stadt Hannover nach 20 Jahren eine Freifläche für Graffiti zur Verfügung gestellt hat“, sagt Initiator Jonas Wömpner vom Graffiti-Netzwerk. Vorher habe es lediglich Flächen gegeben, an denen es zwar geduldet war, aber für die es keine offizielle Genehmigung gab. Er selbst ist seit 20 Jahren Teil der Szene und setzt sich in Zusammenarbeit mit dem Ressort „Junge Kultur“ des Kulturbüros dafür ein, dass die Graffiti-Künstler mit ihrer Kunst die Stadt bereichern dürfen.

Dieses Jahr bespielen die Künstler gleich mehrere Orte. Quelle: Irvin Villegas

Dieses Jahr bespielen die Künstler gleich mehrere Orte. Am Sonntag stellen die Künstler ihre Werke fertig. Am Kunstkiosk an der Fössestraße kann man auch Kunst kaufen.

Von Lisa Eimermacher