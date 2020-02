Hannover

Die Polizei hat am Freitagabend in Hannover-Ahlem vier mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die vier Tatverdächtigen sollen kurz zuvor gegen 18 Uhr in ein Reihenhaus an der Straße Am Ahlemer Holz eingestiegen sein und dort Schmuck und Wertgegenstände gestohlen haben. Laut Polizei waren die 17, 24, 27 und 36 Jahre alten Männer nach bisherigen Erkenntnissen über die aufgehebelte Terrassentür in das Haus eingedrungen. Einsatzkräfte der Polizei konnten die Einbrecherbande aber bereits wenig später in der Nähe des Tatortes aufgreifen. Bei den Männern fanden die Ermittler auch Aufbruchswerkzeug und Diebesgut wie Schmuck, Uhren und Bargeld.

Ein 24-Jähriger sowie ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger wurden wenig später in Untersuchungshaft geschickt. Zwei weitere Komplizen setzte die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover aufgrund fehlender Haftgründe vorübergehend wieder auf freien Fuß.

Von Ingo Rodriguez