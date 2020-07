Hannover

Zwei mutmaßliche Einbrecher, die nachts in eine Apotheke in Hannovers Innenstadt eingestiegen sein sollen, haben es der Polizei in der Nacht zu Sonntag leicht gemacht. Die Verdächtigen waren am Tatort an der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade eingeschlafen. Die Beamten konnten sie ohne Schwierigkeiten festnehmen.

Zeuge beobachtet Einbruch

Ein Zeuge hatte beobachtete, wie sich zwei Männer an der Eingangstür der Apotheke zu schaffen. Einer der Verdächtigen betrat anschließend den Verkaufsraum. Der zweite Mann setzte sich neben eine Rolltreppe vor dem Geschäft. Der Zeuge sprach einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma an, der wiederum die Polizei informierte.

Kasse der Apotheke war geöffnet

Als die Beamten gegen 2.20 Uhr vor Ort eintrafen und die Apotheke durch die aufgedrückte Eingangstür betraten, entdeckten sie dort einen der schlafenden Einbrecher. Sie legten ihm Handschellen an. Dann versuchten, sie den Mann zu wecken – er reagierte zunächst jedoch nicht. Bei einer Durchsuchung des Schlafenden fanden die Beamten Bargeld und mehrere Mund-Nase-Bedeckungen. Zudem stellten sie fest, dass die Registrierkasse der Apotheke geöffnet worden war.

Auch den zweiten mutmaßlichen Täter konnten die Polizisten widerstandslos festnehmen. Denn auch dieser Verdächtige war auf seinem Platz an der Rolltreppe fest eingeschlafen. Später ergaben Tests bei den Männern Atemalkoholwerte von 0,45 und 1,13 Promille. Die Einbrecher kamen zunächst ins Polizeigewahrsam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie anschließend wieder entlassen.

Von Tobias Morchner