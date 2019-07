Hannover

Ein 26-Jähriger soll am frühen Freitagmorgen einen Zigarettenautomat an der Hogrefestraße in Hannover-Stöcken aufgebrochen haben. Dabei löste der Verdächtige gegen 4.30 Uhr einen Alarm aus, sodass die Wachfirma umgehend die Polizei informierte. Die Beamten konnten den jungen Mann noch in der Nähe des Tatortes festnehmen.

Als die Polizisten den 26-Jährigen an der Freudenthalstraße stoppten, hatte er Aufbruchswerkzeug, rund 600 Euro Bargeld und etwa 140 Zigarettenschachteln bei sich. Der Verdächtige wurde noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Außerdem liegt gegen ihn ein Abschiebehaftbefehl vor, sodass er laut Polizei vorerst im Gefängnis bleiben wird.

Von pah